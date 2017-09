Risultati Serie C/ Classifica aggiornata, diretta gol live score gironi B, C (6^ giornata)

Risultati Serie C, 6^ giornata (Foto LaPresse)

Siamo arrivati alla sesta giornata in Serie C 2017-2018: come sempre programma diviso in due giorni, questa volta però troviamo anche un anticipo e dunque, sabato 30 settembre, il girone B si apre con Reggiana-Sambenedettese che sarà disputata alle ore 16:30. Il girone C è stato aperto da Matera-Paganese; prosegue e si conclude oggi con Juve Stabia-Fondi, Sicula Leonzio-Catanzaro e Trapani-Casertana (ore 14:30), con Akragas-Siracusa e Virtus Francavilla-Reggina (ore 16:30), con Fidelis Andria-Monopoli, Cosenza-Catania e Lecce-Bisceglie (ore 20:30).

RISULTATI E CLASSIFICA SERIE C

RISULTATI SERIE C, DOPPIO DERBY

La sesta giornata nel girone C ci presenta due derby di Puglia: quello dello stadio degli Ulivi e quello del Via del Mare. E’ un grande momento per una regione che da qualche anno non riesce più a esprimersi al top, tanto da non avere più una squadra in Serie A (l’ultima è stata il Lecce nel 2011-2012). Almeno in questo girone però le cose stanno andando bene: il Monopoli è capolista, il Lecce è nel terzetto delle inseguitrici e il Bisceglie, che lo scorso anno ha vinto il suo girone di Serie D ottenendo la promozione, sta facendo benissimo avendo perso una sola partita, e con una gara in meno (ha già riposato) si trova in piena zona playoff. Insomma: la Puglia potrebbe portare due squadre in Serie B (una direttamente, una con gli spareggi) e unirsi idealmente a Bari e Foggia che sono già nel torneo cadetto, a meno che ovviamente una di loro non riesca a conquistare la massima serie. Riguardo la Fidelis Andria, quarta pugliese del girone, deve ancora vincere la prima partita e, con 4 pareggi e una sconfitta, a oggi sarebbe comunque salva.

LA SITUAZIONE

Trovare il Monopoli in testa alla classifica del girone C è certamente una sorpresa: vero che sono passate appena cinque giornate, ma di certo nessuno si aspettava che i biancoverdi riuscissero a mettere in fila tutte le avversarie e guidare il gruppo. Alle spalle del Monopoli arriva un terzetto che ha certamente più ambizioni e possibilità: anche il Siracusa, che lo scorso anno ha centrato il quinto posto da neopromossa e la qualificazione ai playoff. Il Lecce si trova dove lo aspettavamo e dove è stato negli ultimi anni (resta da valutare a maggio quando si giocheranno gli spareggi), mentre il Catania non avendo più il peso della penalizzazione (come nelle ultime due stagioni) può finalmente spiccare il volo senza dover soffrire per recuperare, e dunque sta dimostrando tutto il suo valore. Nelle ultime posizioni della classifica stanno mestamente Fondi (un pareggio in cinque partite) e il Cosenza che rappresenta senza ombra di dubbio la sorpresa in negativo, almeno insieme al Matera; male anche la Casertana che, tuttavia, qualche segnale di calo lo aveva palesato già nel 2016-2017 - ma era comunque arrivata ai playoff superandone il primo turno.

RISULTATI SERIE C 2017-2018, 6^ GIORNATA

GIRONE B

ore 16:30 Reggiana-Sambenedettese

CLASSIFICA GIRONE B

Pordenone 13

Renate 12

Vicenza 11

Fermana, Bassano 10

Sambendettese, AlbinoLeffe 9

Mestre 8

Feralpisalò, Padova* 7

Ravenna 6

Triestina*, Sudtirol 5

Reggiana*, Teramo* 4

Fano*, Santarcangelo 3

Gubbio 1

Modena 0

* una partita in meno

GIRONE C

ore 14:30 Juve Stabia-Fondi

ore 14:30 Sicula Leonzio-Catanzaro

ore 14:30 Trapani-Casertana

ore 16:30 Akragas-Siracusa

ore 16:30 Virtus Francavilla-Reggina

ore 20:30 Fidelis Andria-Monopoli

ore 20:30 Cosenza-Catania

ore 20:30 Lecce-Bisceglie

CLASSIFICA GIRONE C

Monopoli 13

Catania, Siracusa, Lecce 10

Reggina 8

Trapani*, Bisceglie*, Akragas, Catanzaro, Virtus Francavilla 7

Rende 6

Juve Stabia*, Sicula Leonzio* 5

Fidelis Andria, Casertana*, Matera (-1), Paganese 4

Cosenza 2

Fondi 1

