Serbia Turchia/ Streaming video e diretta tv, orario e risultato live (Europei volley 2017)

Serbia Turchia è la seconda semifinale degli Europei 2017 di pallavolo femminile la cui fase finale si sta disputando a Baku: l’appuntamento con questa partita sarà alle ore 18.30 italiane, le 20.30 locali considerando le due ore di fuso orario con l’Azerbaigian. Riflettori puntati innanzitutto sulla Turchia allenata dall’italiano Giovanni Guidetti, che ieri ha compiuto una notevole impresa eliminando in tre soli set e quindi in modo netto e indiscutibile la favorita Russia, cioè la squadra campione d’Europa ormai uscente, che curiosamente due anni fa aveva vinto l’Europeo in finale con l’Olanda allora allenata proprio da Guidetti, che si è dunque preso una rivincita personale. In Turchia, come in Azerbaigian, in questi anni si è investito molto sulla pallavolo femminile e ora questi benefici cominciano a farsi sentire anche a livello di Nazionale.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA SEMIFINALE

La semifinale Serbia Turchia sarà visibile in diretta tv e di conseguenza anche in diretta streaming video, a differenza della precedente. L’appuntamento per tutti gli appassionati di pallavolo sarà dunque naturalmente su Rai Sport + HD, canale numero 57 del telecomando e disponibile anche al numero 227 della piattaforma satellitare Sky, alle ore 18.30, che questa partita che sarà possibile seguire anche via web con lo streaming garantito sul sito www.raiplay.it.

SERBIA FAVORITA?

Abbiamo tratteggiato prima i meriti di una ottima Turchia, che di certo nessuno si potrà permettere il lusso di sottovalutare dopo quanto ha fatto vedere ieri contro la Russia, tuttavia è chiaro che il cammino della Serbia è a dir poco impressionante e concede alle ex jugoslave il favore del pronostico. Infatti la Serbia, già medaglia d’argento alle Olimpiadi di Rio 2016, in questi Europei ha vinto tutte le quattro partite finora disputate e per di più concedendo alle avversarie un solo set, dunque tre vittorie per 3-0 e una per 3-1 costituiscono il cammino di fatto perfetto della Serbia in questo Campionato continentale per il quale dalle parti di Belgrado c’è un solo obiettivo, cioè naturalmente la vittoria finale. Tutti si attendevano la semifinale con la Russia, invece ecco la Turchia: per le serbe sarà meglio così? Ce lo dirà naturalmente il campo!

