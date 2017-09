Spezia Bari/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Spezia Bari - LaPresse

Spezia Bari, partita diretta dall’arbitro Ros, si gioca oggi pomeriggio, sabato 30 settembre alle ore 15.00 per la settima giornata del campionato di Serie B. Lo Spezia di Gallo è reduce dalla ennesima brutta prestazione in trasferta: a Salerno è arrivata una sconfitta per 2 a 0 che ha confermato le difficoltà della formazione ligure lontano da casa. L'obiettivo dello Spezia ora è dunque la terza vittoria di fila in casa dopo quelle contro l'Entella nel derby e contro il Novara di Corini, per poi poter preparare la trasferta di Cesena. Tuttavia il Bari è senza dubbio avversario difficile da affrontare: i 9 punti dei pugliesi testimoniano un avvio altrettanto altalenante, ma che era nelle previsioni, visto che Grosso è alla prima esperienza di livello professionistico. I galletti non conoscono mezze misure e fino a questo momento hanno messo insieme 3 vittorie e 3 sconfitte.

Il morale del Bari è comunque alto, perchè nelle ultime due partite sono arrivate altrettante vittorie, contro Cremonese e Ternana. A rendere questi risultati ancora più importanti vi è il fatto che i pugliesi sono riusciti a mantenere la propria porta inviolata, segno che i dettami tecnici di Grosso cominciano probabilmente ad entrare nella testa dei giocatori. Ora arriva questo match contro lo Spezia, che per il Bari è l'ennesimo banco di prova contro una formazione tra le più quotate della serie cadetta e che negli ultimi anni ha quasi sempre chiuso il proprio cammino in zona play-off. Grosso chiede ai suoi i primi punti in trasferta, per poter cominciare a sognare qualcosa di più di un campionato tranquillo a centro-classifica, che non è certo quello che la società ed i tifosi si aspettano.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE B

Spezia Bari sarà trasmessa in diretta tv da Sky sul canale Calcio 5 HD, il numero 255: telecronaca dalle ore 15:00. I clienti Sky abbonati al pacchetto Calcio potranno seguire la partita anche in diretta streaming video, tramite l’applicazione SkyGo disponibile per pc, tablet e smartphone; i non abbonati al pacchetto Calcio potranno acquistare l’evento in pay-per-view con il codice 407820. Sui canali Sky Sport 1 HD (numero 201) e Super Calcio HD (n.206) andrà in onda Diretta Gol Serie B, con aggiornamenti in tempo reale da tutti i campi del pomeriggio.

PROBABILI FORMAZIONI SPEZIA BARI

Per quanto riguarda le formazioni che scenderanno in campo in Liguria, Gallo dovrebbe schierare i suoi con il 4-3-3. Sicuro è il rientro di Granoche dal primo minuto, con Marilungo che quindi, nonostante la buona prova fornita contro la Salernitana, dovrà accomodarsi nuovamente in panchina. Per il resto non dovrebbero esserci novità, anche se secondo alcune indiscrezioni il tecnico starebbe valutando qualche cambio in difesa: il reparto a Salerno ha confermato alcune difficoltà e Gallo sembra orientato a provare nuove soluzioni. Nel Bari non dovrebbero esserci cambi rispetto alla grande partita giocata contro la Ternana, con Cissè confermatissimo nel 4-3-3 dei pugliesi. Grosso sembra quindi orientato a dare fiducia a quei giocatori che gli hanno garantito 6 punti nelle ultime due partite e che gli hanno consentito di uscire dal primo momento difficile della stagione, coinciso con tre stop consecutivi che avevano un po' depresso l'ambiente.

PRONOSTICO E QUOTE, IL PRONOSTICO

Andando a vedere le quote dei bookmakers, si può capire come il match si presenti decisamente equilibrato, segno che il Bari viene visto come in grado di fare una bella gara in Liguria. Basti pensare che la Snai quota la vittoria della Spezia a 2,55 volte l'eventuale cifra giocata, mentre un successo dei pugliesi viene si dato ad una quota più alta, ma non di molto, visto che una scommessa sui ragazzi di Grosso come vincenti frutterebbe 2,85 volte l'eventuale cifra giocata. Più difficile, ma comunque probabile, appare un pareggio: sempre la Snai quota una divisione della posta tra le due compagini a 3,05 volte l'eventuale cifra scommessa.

