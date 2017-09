Ternana-Venezia/ Info streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Ternana-Venezia (LAPRESSE)

Ternana-Venezia sarà diretta dall’arbitro Antonio Di Martino, 29 anni: ad assisterlo i guardalinee Borzomì e Tardino e il quarto uomo Robilotta. La partita è in programma sabato 30 settembre 2017 alle ore 15:00: Ternana e Venezia si affrontano per la settima giornata del campionato di Serie B. La classifica prima di questo turno vede gli umbri al terzultimo posto con 5 punti e i lagunari in tredicesima posizione a quota 7. La Ternana tornerà in campo martedì (3 ottobre) per terminare la sfida casalinga contro il Brescia, interrotta due settimane fa per pioggia, mentre domenica 8 ottobre farà visita alla Cremonese per l’8^giornata in cui invece il Venezia riceverà il Carpi, sempre alle ore 15:00 domenicali (la Serie A sarà ferma per le nazionali).

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERE LA PARTITA DI SERIE B

Ternana-Venezia sarà trasmessa in diretta tv da Sky sui canali Sport Mix HD (il numero 106) e Calcio 8 HD (numero 258): telecronaca dalle ore 15:00. I clienti Sky abbonati al pacchetto Sport o al pacchetto Calcio potranno seguire la partita anche in diretta streaming video, tramite l’applicazione SkyGo disponibile per pc, tablet e smartphone; i non abbonati ai due pacchetti potranno acquistare il match in pay-per-view con il codice 407831. Sui canali Sky Sport 1 HD (numero 201) e Super Calcio HD (n.206) andrà in onda Diretta Gol Serie B, con aggiornamenti in tempo reale da tutti i campi del pomeriggio.

LA SITUAZIONE

Partenza a rilento per la Ternana di mister Sandro Pochesci, che nelle prime 6 giornate di campionato ha ottenuto 1 successo (1-0 al Cesena, 3^giornata), 2 pareggi ed altrettanti ko; come detto le Fere devono recuperare il match del quinto turno contro il Brescia, la classifica in ogni caso richiede punti per tenere a distanza di sicurezza la zona rossa. Nelle ultime due partite disputate la Ternana ha incassato 6 gol, 3 a Chiavari contro la Virtus Entella ed altrettanti sabato scorso a Bari, dove i rossoneri hanno subito un terribile uno-due nell’arco di 20 minuti; in avvio di ripresa la seconda rete personale di Karamoko Cissé ha definitivamente chiuso il discorso. Non se la passa molto meglio il Venezia di Pippo Inzaghi, che nel turno precedente ha subito la prima sconfitta del suo campionato: i lagunari sono caduti in casa per mano del Parma, corsaro al Pierluigi Penzo grazie al colpo di testa di Di Cesare al 55’ minuto. Venezia che continua a palesare difficoltà in fase realizzativa: ad oggi sono appena 3 i gol all’attivo che rappresentano l’attacco meno prolifico del torneo alla pari con Spezia, Novara, Cesena e Pro Vercelli; di contro la difesa di Inzaghi risulta la meno battuta avendo concesso solamente 2 reti.

PROBABILI FORMAZIONI TERNANA VENEZIA

Per il match casalingo contro il Venezia, mister Pochesci dovrebbe proporre un 4-3-1-2 con Plizzari tra i pali, Gasparetto e Valjent al centro della difesa, Vitello terzino a destra e Ferretti sulla sinistra. A centrocampo capitan Difendi affiancato da Angiulli e Paolucci, mentre il pacchetto offensivo dovrebbe vedere Tremolada tra le linee dietro le due punte, Albadoro e Finotto. Possibile anche un 3-5-2 con Valjent, Gasparetto e Signorini in difesa e Carretta-Tremolada esterni di centrocampo. Il Venezia dovrebbe rispondere con il 3-5-2: in porta Audero e in difesa Modolo, Andelkovic e Domizzi. Chiavi del centrocampo affidate a Bentivoglio, con lui per vie centrali anche le mezzali Suciu e Falzerano; a completare la cerniera a cinque gli esterni Giuseppe Zampano (fascia destra) e Pinato (sinistra). Davanti infine il tandem formato da Zigoni e Marsura.

QUOTE E SCOMMESSE: IL PRONOSTICO SULLA PARTITA

Le principali agenzie di scommesse prevedono equilibrio nel match dello stadio Liberati. snai.it ad esempio propone a quota 2,65 il segno 1 per la vittoria della Ternana, poi a 2,95 il segno X per il pareggio e a 2,90 il segno 2 per il successo esterno del Venezia. Quindi qualche punto di vantaggio in più per le Fere che sperano di far valere il fattore campo (1 pari e 1 successo nelle prime 2 gare casalinghe, più la sfida rinviata contro il Brescia). Under per questa partita a quota 1,53, Over 2,30, Gol 1,90 e NoGol 1,80.

