Trapani-Casertana/ Streaming video e diretta Sportube: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Trapani-Casertana, LaPresse

Trapani-Casertana, diretta dal signor Sozza di Seregno, sabato 30 settembre 2017 alle ore 14.30, sarà una delle sfide che apriranno il programma della sesta giornata di campionato nel girone C di Serie C. C'è dunque attesa per il match fra due squadre che nelle loro storie hanno frequentato anche campionati più importanti, in particolare il Trapani che è retrocesso nella scorsa primavera dal torneo cadetto.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

Trapani Casertana sarà una sfida che non sarà possibile vedere in diretta tv, ma solo in diretta streaming video via internet, per tutti coloro che si collegheranno al sito sportube.tv dopo aver sottoscritto un abbonamento o dopo aver acquistato la singola partita, come previsto.

IL CONTESTO

Trapani e Casertana sono reduci da due partite che potrebbero aver cambiato in maniera molto significativa le loro aspettative stagionali. I siciliani si sono ritrovati a vincere la loro seconda partita in maniera finalmente netta e convincente sul campo della Juve Stabia. Un tre a uno che sicuramente ha regalato certezze a Calori dopo la sconfitta di Lecce e il pari casalingo contro la Sicula Leonzio che avevano un po' frenato le ambizioni del club, partito per cercare un immediato ritorno in Serie B.

La Casertana invece, dopo la vittoria contro il Catania ed il pareggio di Andria, aveva approcciato con grande fiducia all'impegno interno contro l'Akragas, con gli agrigentini che hanno gelato gli avversari con un gol siglato da Longo in chiusura di primo tempo che ha costretto i campani ad incassare la loro seconda sconfitta dopo quella all'esordio sul campo del Catanzaro. Sicuramente il Trapani parte con un organico maggiormente attrezzato per cercare di lottare per l'alta classifica, ma in queste prime giornate le sorprese non sono mancate. La Casertana dovrà però scuotersi per non trovarsi subito a fare i conti con la zona play out in una classifica che resta comunque ancora corta.

LE PROBABILI FORMAZIONI TRAPANI CASERTANA

Allo stadio Provinciale di Erice si confronteranno queste probabili formazioni: il Trapani giocherà con Furlan in porta alle spalle della linea difensiva con Fazio sulla corsia laterale di destra e Visconti sulla corsia laterale di sinistra, mentre come centrali saranno impiegati Pagliarulo (autore di una decisiva doppietta per i granata nell'ultima trasferta di Castellammare di Stabia) e Silversi. A centrocampo il francese Taugourdeau sarà affiancato da Maracchi per vie centrali, mentre l'esterno di fascia destra sarà Ferretti e Palumbo sarà il laterale mancino sulla linea mediana. In attacco, confermato il tandem Marras-Evacuo. Risponderà la Casertana con Cardelli estremo difensivo mentre i due difensori centrali saranno il ceko Polak e Rainone. De Marco si muoverà sulla corsia laterale di destra e Iacopo Galli sulla corsia laterale di sinistra, mentre De Rose e Carriero saranno i playmaker arretrati, con Marotta, Padovan e Turchetta incursori offensivi a sostegno dell'unica punta di ruolo, l'argentino Alfageme.

LA CHIAVE TATTICA

Il confronto tattico vedrà opposti il 4-4-2 di Calori per il Trapani e il 4-2-3-1 di Scazzola per la Casertana. Il tecnico dei siciliani sta cercando una quadratura del cerchio che potrebbe essere arrivata dopo l'ultima vittoriosa trasferta, quello dei campani chiederà una reazione dopo lo shock del ko contro l'Akragas in casa. Non ci sono precedenti recenti tra le due formazioni, che negli ultimi anni hanno fatto su e giù in maniera abbastanza frenetica tra le varie categorie.

QUOTE E SCOMMESSE, IL PRONOSTICO

Trapani nettamente favorito dalle agenzie di scommesse per questo impegno casalingo, con affermazione interna dei granata quotata 1.64 da Paddy Power, mentre William Hill fissa a 3.75 la quota per l'eventuale pareggio e Bet365 che alza fino a 5.50 la quota per l'affermazione esterna dei campani.

