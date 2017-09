Udinese-Sampdoria/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Udinese-Sampdoria, LaPresse

Udinese-Sampdoria, diretta dall'arbitro Michael Fabbri della sezione di Ravenna con l'aiuto degli assistenti Alassio e Vivenzi, del quarto uomo Rapuano e del var Tagliavento, sarà il match che aprirà il programma della settima giornata di Serie A 2017-2018, teatro della sfida tra le due squadre è lo Stadio Friuli-Dacia Arena di Udine, il fischio d'inizio è previsto per le ore 18.00 di sabato 30 settembre 2017.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, DOVE VEDERE LA PARTITA DI SERIE A

Sky Sport proporrà in esclusiva per i suoi abbonati la diretta tv di Udinese-Sampdoria sui canali 206 e 251 della piattaforma satellitare, in alta definizione. Sarà comunque possibile seguire l'anticipo della settima giornata di Serie A anche in diretta streaming video su smartphone e tablet grazie all'app di Sky Go gratuitamente scaricabile.

QUI UDINESE, LA FORMAZIONE

Momento difficile perla formazione friulana allenata da Delneri, reduce dall'1-3 esterno sul campo della Roma: una vittoria e cinque sconfitte, recita così il bilancio per l'Udinese in queste prime sei giornate di campionato, appena 3 punti racimolati, una media di 0,50 a partita, eppure c'è chi ha fatto peggio Genoa, Verona e Benevento che si trovano dietro, in piena zona retrocessione. La sfida con la Sampdoria diventa quindi decisiva per le sorti del tecnico di Aquileia che in caso di ulteriore passo falso rischia seriamente di giocarsi la panchina, alcune indiscrezioni riferiscono che Massimo Oddo sia già stato contattato dalla dirigenza del club friulano per un'eventuale cambio in corsa nel caso le cose non si dovessero sistemare al più presto. Piove sul bagnato per l'Udinese che dovrà anche fare a meno degli infortunati Widmer, Perica e Danilo, proprio nel momento in cui Delneri avrebbe avuto bisogno di tutti gli elementi in rosa. Sono lontani anni luce i tempi in cui la formazione friulana diceva la sua per un posto nelle coppe europee o, come accaduto in qualche caso, addirittura in Champions League.

QUI SAMPDORIA, LA FORMAZIONE

Situazione diametrale opposta, invece, per la Sampdoria che assieme a Juventus e Napoli è ancora imbattuta in campionato: i blucerchiati, rispetto a partenopei e bianconeri, hanno comunque una partita in meno visto che devono recuperare quella in programma contro la Roma che è stata rinviata a causa dell'allerta maltempo. In ogni caso la formazione di Giampaolo ha dimostrato di poter essere un osso duro per qualunque avversario, big comprese, come dimostra il KO del Milan al Ferraris la settimana scorsa, e i tifosi cominciano già a sperare in traguardi ben più ambiziosi di una tranquilla salvezza, brucia ancora l'eliminazione per mano del Vojvodina nel terzo turno preliminare di Europa League di due anni fa che impedì alla Samp di tornare a disputare una coppa internazionale. Soprattutto se Quagliarella e Zapata continueranno a segnare e a mostrare un grande affiatamento in zona tiro, la crescita esponenziale di Torreira sta dando ulteriore qualità a un centrocampo già solido mentre Strinic è già diventato un punto di riferimento in difesa. A eccezione di Dodò e Viviano, Giampaolo - che si sta confermando come uno dei tecnici più validi in circolazione - potrà fare pienamente affidamento sull'intera rosa.

I PRECEDENTI

Il bilancio degli ultimi cinque precedenti in campionato è di due vittorie per la Sampdoria, un successo per l'Udinese e due pareggi. Il 10 maggio 2015 i blucerchiati, all'epoca allenati da Mihajlovic, espugnarono il Friuli con il punteggio di 4 a 1 grazie alla dopppietta di Roberto Soriano, sei mesi più tardi i bianconeri si presero la rivincita con la rete decisiva di Badu. Lo scontro diretto più recente è datato 21 maggio 2017 quando Muriel rispose a Théréau e così le due squadre si spartisero la posta in palio.

QUOTE E SCOMMESSE, IL PRONOSTICO

I bookmaker non si sbilanciano sull'esito della sfida in programma alla Dacia Arena: l'1 dell'Udinese su Bet365 viene valutato a 2,80 contro la proposta di Unibet che invece offre agli scommettitori una vincita pari a 2,70 volte la posta in palio per il 2 della Sampdoria; quota leggermente più alta per il risultato di parità, l'X viene dato a 3,30 su WilliamHill. Regna l'incertezza anche sul numero di gol complessivamente assegnati, Bet365 ad esempio equipara Under e Over alla stessa identica quota di 1,90, mentre Betclic strizza l'occhio con una quota di 8,75 per il risultato esatto di 1 a 0 in favore dei blucerchiati. Partita molto equilibrata che potrebbe essere risolta da un episodio, questa l'impressione che si ha dunque consultando le quote delle agenzie di scommesse on-line.

© Riproduzione Riservata.