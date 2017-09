Video/ Matera Paganese (2-1): highlights e gol della partita (Serie C 7^ giornata)

Video Matera Paganese (LaPresse)

Il Matera gioca solo un tempo contro la Paganese, ma porta a casa i primi tre punti della stagione davanti al proprio pubblico vincendo per 2-1. Gli ospiti appaiono in ritardo dal punto di vista della condizione, anche a causa dei problemi di precampionato legati all'iscrizione al torneo. I locali padroneggiano nei primi quarantacinque minuti di gioco, producendo tante occasioni da gol ed un discreto gioco. Mister Auteri parte col 3.4.3, che dà i suoi frutti nel finale di primo tempo, quando Casoli mette dentro l'uno a zero con un bel colpo di testa. Si va negli spogliatoi col Matera in vantaggio, la Paganese è smarrita ma resta in partita.

IL SECONDO TEMPO

Nella ripresa gli ospiti pareggiano a sorpresa con una giocata di Talamo. L'uno a uno scuote la compagine lucana, che torna a proporsi in avanti con grande convinzione. Quindi si rivela decisivo Strambelli, bravissimo a superare Gomis con una frustata di mancino. E' la rete del due a uno definitivo, che vale i tre punti per la formazione di Auter. I campani, invece, restano nei bassifondi della graduatoria a quota quattro punti. Note: spettatori 4000 circa con una trentina di ospiti. Espulso Longo al 92'. Ammoniti: Bernardini, Pestrin, Cicerelli, Marruocco (P), De Rose, Piccinni, Carretta (M). CLICCA QUI PER I VIDEO HIGHLIGHTS DI MATERA PAGANESE (2-1)

