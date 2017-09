Video/ Parma Salernitana (2-2): highlights e gol della partita (Serie B 7^ giornata)

Video Parma Salernitana (LaPresse)

Al Tardini di Parma, nell'anticipo di Serie B, i ducali e la Salernitana hanno regalato emozioni e colpi di scena continui nell'anticipo di Serie B chiuso con un pirotecnico 2-2. Partenza ottima per i padroni di casa, che trovano la prima gioia attorno già al diciassettesimo, grazie ad una bella giocata da parte Di Cesare. Il centrale difensivo mette la firma sul suo secondo gol consecutivo in stagione per la gioia dei tifosi emiliani. I crociati contengono la risposta della Salernitana, che si fa viva solo con un tiro da fuori di Rodriguez. Prima della ripresa, ci pensa Lucarelli ad arrotondare il punteggio per il Parma, questa volta con un inserimento vincente sugli sviluppi di una punizione.

IL SECONDO TEMPO

Il doppio vantaggio fa pensare ad una ripresa in discea per il Parma, che ricomincia con uno squillo pericoloso di Calaiò. Al cinquantaseiesimo è Sporcati ad accorciare le distanze, con un gol che lascia senza speranze Frattali. La Salernitana preme, il Parma soffre e perde Di Cesare e Iacoponi per espulsione. Il fallo di quest'ultimo provoca il rigore in favore dei granata, che pareggiano i conti con Vitali a pochi giri di lancetta dalla fine. I ducali e la Salernitana, quindi, si devono accontentare di un punticino per parte. CLICCA QUI PER IL VIDEO CON GOL E HIGHLIGHTS DI PARMA SALERNITANA (2-2) - da Sky

© Riproduzione Riservata.