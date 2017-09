Camerun Nigeria/ Streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live

La nazionale camerunese - LaPresse

Alle ore 19:00 di questa sera, in diretta dallo stadio Omnisports Ahmadou-Ahidjo, di Yaoundé, in Camerun, di scena la sfida fra la nazionale padrone di casa e la Nigeria, gara valevole per la quarta giornata del Girone B della CAF, Confederazione Africana Football, in vista delle qualificazioni ai Mondiali di calcio che si terranno durante l’estate del 2018 in Russia. Il Girone in questione vede una grande favorita, la nazionale nigeriana allenata dal commissario tecnico Gernot Rohr, 64enne tedesco, mentre tutte le altre, a cominciare dal Camerun, passando per lo Zambia e l’Algeria, cercheranno di lottare per il secondo posto. Ma andiamo a vedere lo stato di forma delle due squadre, le probabili formazioni e infine le quote per le scommesse.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERE LA PARTITA

La sfida fra il Camerun e la Nigeria, valevole per la qualificazione ai mondiali di calcio del 2018, sarà visibile in diretta tv. L’evento verrà trasmesso solo ed esclusivamente su Premium Sport, precisamente sul canale Sport 2, con fischio di inizio a partire dalle ore 19:00. Una sfida quindi visibile ai soli abbonati alla tv digitale meneghina. Vi ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il match in diretta streaming attraverso il pc, lo smartphone o il tablet, con l’utilizzo dell’app Premium Play riservata ovviamente agli abbonati Premium.

COME ARRIVANO

Momento di forma decisamente differente per le due formazioni. La Nigeria vola sulle ali dell’entusiasmo, grazie alla vittoria di tre giorni fa proprio contro il Camerun. Fra le mura di casa, ad Uyo, la compagine biancoverde ha asfaltato gli avversari, chiudendo il match con il rotondo risultato di quattro reti a zero in proprio favore. Vittoria che ha permesso agli uomini di Rohr di consolidare la propria prima posizione nel Gruppo B, con nove punti fin qui ottenuti in tre uscite, punteggio pieno. Camerun che invece con la sconfitta dello scorso primo settembre rimane fermo a quota due, con lo Zambia secondo a quattro punti e il fanalino di coda Algeria, a sorpresa ad un solo punto. Camerun che proverà comunque a rifarsi a partire da questa sera, per riaprire il discorso qualificazioni. Vi ricordiamo che passano solo ed esclusivamente le prime di ogni gruppo, senza possibilità di spareggio o ripescaggio per le seconde.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Andiamo quindi a vedere le probabili formazioni dei due schieramenti. Non dovrebbe cambiare molto in casa Nigeria, con Rohr che manderà in campo un offensivo 4-2-3-1 con Ezenwa a curare la porta, schierato dietro ad una linea difensiva a quattro composta da Shehu sulla destra con Elderson a fare su e giù sulla corsia mancina, mentre in mezzo spazio alla coppia di centrali composta da Balogun e Troost-Ekong. A centrocampo, linea mediana presidiata dalla vecchia conoscenza Lazio Onazi, e Ndidi, mentre sulla trequarti avremo il capitano Obi Mikel, schierato nella classica posizione di trequartista, con Moses largo a destra, e Simon sulla fascia mancina. Infine la prima punta che sarà il numero 9 Ighalo. Lo stesso modulo dovrebbe essere utilizzato dal Camerun di Hugo Broos. Quindi un 4-2-3-1 con l’attaccante del Porto, Aboubakar, terminale offensivo, spalleggiato da Ngamaleu sulla corsia di destra, Bassogog a sinistra e in mezzo Moukandjo. A centrocampo, linea mediana formata dalla coppia Siani e Anguissa. Infine la difesa, con Fai a destra, Leuko a sinistra e i due centrali Teikeu-Ngadjui, schierati a schermo del portiere Ondoa.

QUOTE E SCOMMESSE: IL PRONOSTICO SULLA PARTITA

Secondo l’agenzia di scommesse italiana Snai, la sfida fra il Camerun e la Nigeria, nonostante le qualità superiori dei biancoverdi, è alquanto incerta. Il segno 1, la vittoria interna dei camerunesi, è considerato quello più probabile, con una quota pari a 2.55, mentre il successo esterno nigeriano pagherebbe 2.60 volte la nostra puntata. Il pareggio è la quota più alta, pari a 3.05, mentre l’under e l’over pagano rispettivamente 1.53 e 2.25. Infine, andiamo a vedere le quote per il gol e il nogol pari a 2.30 e 1.53.

