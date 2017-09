Germania Norvegia/ Streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Germania Norvegia - LaPresse

La Germania affronta la Norvegia oggi, lunedì 4 settembre, alla Mercedes-Benz Arena di Stoccarda alle ore 20.45, in una partita valida per il Gruppo C della zona europea delle qualificazioni al Mondiale di Russia 2018. La partita è decisiva solo per la Germania, che in caso di vittoria vedrebbe la qualificazione ormai vicina, perché riuscirebbe, nella peggiore delle ipotesi, a mantenere 5 punti di vantaggio sull'Irlanda del Nord a due partite dalla conclusione del girone e con lo scontro diretto da giocare in casa. Per la Norvegia invece c'è in gioco soltanto l'onore, perché i 7 punti in classifica sanciscono la prematura eliminazione e quindi per il movimento calcistico norvegese è già tempo di pensare al futuro, per cercare di non ripetere le brutte figure di questi ultimi anni.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERE LA PARTITA

La diretta tv del match Germania Norvegia sarà come sempre ad appannaggio di Sky, che ha l'esclusiva per quanto riguarda le partite di qualificazione ai Mondiali (Italia esclusa): in questo caso, l’appuntamento sarà sul canale Sky Calcio 3 HD, il numero 253 della piattaforma satellitare. Di conseguenza, gli abbonati potranno usufruire anche della diretta streaming video tramite l’applicazione Sky Go.

COME ARRIVANO

La Germania viene dalla vittoria contro la Repubblica Ceca, che è stata piegata in casa per 2 a 1: il goal decisivo è stato segnato da Hummels a 2'dalla fine, dopo che Werner aveva portato in vantaggio i teutonici. La Norvegia invece viene dalla vittoria per 2 a 0 sull'Azerbaigian, che le ha consentito di agganciare proprio gli azeri a 7 punti. Tuttavia la vittoria non è stata agevole, in quanto arrivata solo grazie ad un rigore di King e ad una sfortunata autorete di Sadygov. La Germania, che ha 21 punti in classifica e veleggia a +5 sull'Irlanda del Nord, parte ovviamente stra-favorita, anche in virtù del risultato dell'andata: a Oslo finì con un secco 3 a 0 maturato nel primo tempo grazie alla doppietta di Muller e alla rete di Kimmich.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Per quanto riguarda le formazioni che scenderanno in campo, la Germania dovrebbe giocare con un modulo leggermente diverso rispetto a quello visto in Repubblica Ceca. Il 3-5-2 verrà infatti da Loew accantonato per fare spazio al 4-3-3. La novità maggiore rispetto al match contro i cechi dovrebbe essere il ritorno di Khedira, che ha saltato il match per un problema muscolare, ma che dovrebbe farcela ad essere in campo al fianco di Kroos e Goretzka, per una mediana decisamente a trazione anteriore. Nel tridente d'attacco agiranno invece Werner come riferimento centrale e Ozil e Draxler a supporto. Infine, probabile maglia da titolare per Rudiger: il neo-giocatore del Chelsea è infatti partito dalla panchina nel match contro la Repubblica Ceca, ma data l'ottima situazione di classifica della compagine tedesca risulta probabile che Loew voglia dare comunque minutaggio a quanti più giocatori possibile.

Per quanto riguarda la Norvegia, dove ancora una volta Odegaard non è stato convocato, non dovrebbero esserci novità rispetto al match vinto contro gli azeri. Il tecnico Lars Lagerback punterà infatti sugli stessi 11 che hanno vinto l'ultima gara e giocare con il 4-4-2. Molto interesse c'è per Sander Berge, centrale di centrocampo di soli 18 anni che risulta essere uno dei prospetti più interessanti non solo del calcio norvegese, ma di quello scandinavo in generale. Per Lars Lagerback questa partita è comunque importante, perchè obiettivo dichiarato è quello di riuscire a centrare la qualificazione ai prossimi europei, mentre queste qualificazioni mondiali sono servite per avviare il progetto di rinnovamento della Nazionale.

QUOTE E SCOMMESSE: IL PRONOSTICO SULLA PARTITA

Ovviamente la Germania parte stra-favorita e lo dimostrano anche le quote Snai: la vittoria dei ragazzi di Loew è data a 1,14 (segno 1), mentre un pareggio è quotato a 7.25 (segno X). Una vittoria norvegese appare impossibile, venendo pagata ben 18 volte la scommessa per chi osasse scommettere sul segno 2 per la partita di Stoccarda.

