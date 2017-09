Inghilterra Slovacchia / Streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Inghilterra Slovacchia - LaPresse

Inghilterra e Slovacchia si affrontano nella sempre splendida e affascinante cornice di Wembley in un match valido per le Qualificazioni Mondiali. Chi vince ha praticamente il pass assicurato, vista la situazione di classifica, per Russia 2018. Il calcio di inizio è fissato per le ore 20:45 di stasera, lunedì 4 settembre. L'Inghilterra è prima nel Gruppo F con 17 punti all'attivo e la Slovacchia di Hamsik insegue a due lunghezze di distanza. Dietro le due formazioni si trovano Slovenia e Scozia con 11 punti: entrambe queste due compagini sperano ovviamente in una vittoria inglese per provare a rientrare in corsa per il secondo posto, che garantirebbe gli spareggi. Ovviamente in caso di vittoria slovacca tale eventualità diventerebbe per entrambe decisamente remota.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERE LA PARTITA

La diretta tv del match Inghilterra Slovacchia sarà come sempre ad appannaggio di Sky, che ha l'esclusiva per quanto riguarda le partite di qualificazione ai Mondiali (Italia esclusa): in questo caso, l’appuntamento sarà sui canali Sky Sport Plus HD e Sky Calcio 2 HD, i numeri 206 e 252 della piattaforma satellitare. Di conseguenza, gli abbonati potranno usufruire anche della diretta streaming video tramite l’applicazione Sky Go.

COME ARRIVANO

Come arrivano Inghilterra e Slovacchia a questo match? Gli inglesi sono reduci dal prevedibile successo con goleada contro Malta: in trasferta è arrivato un 4 a 0 con le firme di Kane (doppietta) e le reti di Bertrand e Welbeck. Tuttavia, come spesso capita in match simili, il risultato non dice realmente tutto sull'andamento dell'incontro, perchè gli inglesi hanno dovuto aspettare la ripresa per riuscire a passare in vantaggio e gli altri tre goal sono arrivati tutti nei minuti finali. Ad ogni modo la squadra di Southgate è riuscita ad ottenere quello di cui aveva bisogno, ovvero presentarsi al decisivo match casalingo contro la Slovacchia con 2 risultati su 3 a disposizione.

A proposito di Hamsik e compagni, il match contro la Slovenia è stato complicato come da previsioni ed è stato risolto solo da un goal di Nemec a 10' dalla fine. Ad ogni modo i 3 punti sono pesantissimi, perchè permettono alla Slovacchia di presentarsi a Wembley con la consapevolezza che un pareggio darebbe comunque quasi certamente diritto agli spareggi. Hamsik e i suoi compagni potranno quindi giocare liberi da pressioni e provare, magari, anche a fare il colpaccio. All'andata il match si chiuse con un 0 a 0 decisamente stretto per la Slovacchia, che ha più volte dimostrato in questi ultimi anni di essere formazione rognosa.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Per quanto riguarda le formazioni, va detto che l'Inghilterra, alla seconda partita dopo l'addio ufficiale di Rooney alla maglia della Nazionale, dovrebbe presentarsi con un 4-4-2, modulo identico a quello visto contro Malta. Il ct inglese non dovrebbe operare dei cambi rispetto a quanto vista nell'ultimo match, anche se non è escluso l'utilizzo di Marcus Rashford in luogo di uno Sterling che contro Malta non ha effettivamente entusiasmato. Kane è ovviamente inamovibile e al centravanti del Tottenham verrà chiesto di essere decisivo anche in una partita dal tasso di difficoltà più elevato rispetto a quella giocata contro i maltesi. Anche nella Slovacchia non dovrebbero esserci cambi rispetto al successo interno contro la Slovenia: ovviamente il faro della manovra nel 4-4-2 della nazionale slovacca non potrà che essere Marek Hamsik, che in caso di mancato successo potrebbe diventare una delle possibili mine vaganti che gli Azzurri rischiano di trovarsi negli spareggi.

QUOTE E SCOMMESSE: IL PRONOSTICO SULLA PARTITA

Le quote dei bookmakers vedono decisamente favorita l'Inghilterra. Un successo casalingo di Kane e compagni (segno 1) viene infatti quotato dalla agenzia Snai a 1,38 volte la scommessa, mentre un successo della Slovacchia (segno 2) è dato a 9,00. Un pareggio (segno X), che farebbe comodo agli inglesi, è invece quotato a 4,50 volte l'eventuale scommessa fatta.

