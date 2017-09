Italia Slovenia Under 21/ Diretta streaming video raiplay.it: probabili formazioni, orario, risultato live

Diretta Italia Slovenia Under 21 - LaPresse (imm. di repertorio)

Italia Slovenia Under 21 si gioca alle ore 21.05 nella cornice dello stadio Piercesare Tombolato di Cittadella, dove gli azzurrini di Gigi Di Biagio affrontano i pari età della Slovenia in un match amichevole che insieme a quello già giocato contro la Spagna segna l'avvio del ciclo che porterà l'Under 21 al prossimo Europeo di categoria, che verrà ospitato proprio in Italia. La partita è una amichevole, ma pur non essendovi in palio nulla risulta decisamente importante per il movimento calcistico italiano, che si prepara a un torneo importante, in casa e con in palio le qualificazioni alle Olimpiadi di Tokyo 2020.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA (AMICHEVOLE)

L’amichevole di Cittadella tra Italia e Slovenia Under 21, in programma dalle ore 21.05 di lunedì 4 settembre 2017, sarà trasmessa in diretta tv su Rai Sport 3, naturalmente canale numero 3 del vostro telecomando. Il match degli azzurrini del c.t. Gigi Di Biagio si potrà seguire anche in diretta streaming video sul sito internet www.raiplay.it, alla sezione ‘Dirette’.

COME ARRIVANO

L'Under 21 di Di Biagio, che è stato confermato al timone della selezione dopo il buon Europeo Under 21 disputato in estate e terminato in semifinale contro la fortissima selezione spagnola, vuole costruire qualcosa di importante in vista del 2019 ed è per questo che il tecnico ha deciso di dare subito spazio a nuovi giocatori, che sono decisamente interessanti anche nell'ottica delle nazionale maggiore. Tuttavia il nuovo ciclo non è partito con il piede giusto: la prima partita in calendario è stata l'amichevole contro la Spagna, giocata a Toledo e il risultato è stato praticamente identico alla semifinale dell'Europeo appena terminato: se a Cracovia era finita 3 a 1 con tripletta di Saul, oggi in nazionale maggiore, a Toledo è finito 3 a 0 con un predominio nel gioco che ha confermato la grande distanza che ancora esiste tra le due nazionali. Tuttavia Di Biagio ha trovato comunque delle note positive, ad esempio nella buona prestazione di Scuffet e in quella di Orsolini. C'è ad ogni modo molto da lavorare se si vuole riuscire a costruire una compagine in grado non solo di fare bella figura nell'Europeo di categoria 2019, ma anche di riuscire ad ottenere il pass olimpico per Tokyo 2020.

La Slovenia Under 21 è invece impegnata nelle qualificazioni all'Europeo e ha appena battuto per 3 a 1 il Lussemburgo. L'avversario non è da sottovalutare, perchè il calcio sloveno, come ha confermato anche l'impresa del Maribor in Champions League, risulta in ripresa dopo anni difficili. Per Scuffet e compagni si tratta quindi di un test sicuramente meno complicato rispetto a quello di Toledo contro la Spagna, ma comunque da non prendere assolutamente alla leggera, perché il rischio di brutte figure è dietro l'angolo.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Riguardo alle formazioni che scenderanno in campo, risulta quasi certo un po' di turnover, con gli inserimenti dal primo minuto di Orsolini e Mancini rispetto al match contro la Spagna. Chi rischia decisamente il posto è Cerri, che non ha convinto contro gli iberici ed è stato senza dubbio uno dei peggiori in campo. Di Biagio sembra invece orientato a dare ancora fiducia a Cutrone, mentre sicuramente confermato sarà Barella, uno dei volti nuovi di questo nuovo ciclo e che ben ha impressionato nella sfortunata partita contro la Spagna. Il modulo scelto da Di Biagio dovrebbe essere un 4-3-3 in grado di diventare un 3-5-2 in fase di copertura, mentre la Slovenia dovrebbe giocare con un 4-3-3 molto offensivo. Il giocatore senza dubbio di maggior interesse nelle file della compagine slovena è Alen Ozbolt, un classe 1996 che ha messo a segno due delle tre reti con cui è maturata la vittoria sul Lussemburgo. Rispetto al match di qualificazione alla rassegna iridata che come detto si terrà in Italia nel 2019, non dovrebbero esserci cambi.

