Modena Vicenza/ Streaming video e diretta Sportube: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Modena-Vicenza, in programma lunedì 4 settembre alle ore 16.30 e diretta da Giovanni Ayroldi, sarà l'ultimo posticipo della seconda giornata di andata nel girone B del campionato di Serie C 2017-2018. Una sfida tra due squadre di blasone, molto più abituate alla realtà della cadetteria che a quella della terza serie, e soprattutto con un passato anche recente sul palcoscenico della Serie A. Il Modena riparte dopo una stagione difficile, in cui ha agguantato la salvezza in Serie C, ma da un'estate ancor più agitata, con gli emiliani che hanno ottenuto in extremis l'iscrizione al campionato di terza serie.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

Modena Vicenza non sarà trasmessa in diretta tv, ma come sappiamo il portale Sportube.tv offre - dietro il pagamento di una quota in abbonamento - tutte le partite di Serie C (campionato e coppa) in diretta streaming video, e dunque anche questa sarà disponibile tramite dispositivi mobili come tablet e smartphone.

IL CONTESTO DEL MATCH

La stagione è iniziata con molte difficoltà, con la Coppa Italia di Serie C che ha sancito l'eliminazione dei canarini, battuti a Pontedera con un secco poker e poi capaci di pareggiare in casa con la Pistoiese, a qualificazione ormai compromessa. L'inizio in campionato non è stato di certo più esaltante, con una nette sconfitta sul campo della Sambenedettese che ha fatto capire quanto gli emiliani dovranno lavorare per vivere un campionato tranquillo. Decisamente più incoraggiante la ripartenza del Vicenza, che in Tim Cup dopo aver superato la Pro Piacenza è stato eliminato nel secondo turno perdendo in casa contro un formazione di Serie B, il Foggia. L'avvio in campionato è stato folgorante con un secco tre a zero rifilato al Gubbio grazie alla doppietta di De Giorgio nel primo tempo e alla rete di Alimi che ha fissato il risultato nel secondo tempo.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Il Modena sarà schierato con Manfredini estremo difensore alle spalle della difesa a tre composta da Ambrosini, Solini e Polverini. A centrocampo Capellini sarà l'esterno laterale di destra e Dadjie l'esterno laterale di sinistra, mentre Calapai, Remedi e Popescu si muoveranno per vie centrali. In attacco, Galuppini e Persano formeranno il tandem titolare. Risponderà il Vicenza con Valentini alle spalle di una difesa a quattro con Bianchi impiegato come terzino destro, Beruatto in posizione di terzino sinistro e Malomo e Crescenzi schierati come centrali della retroguardia. A centrocampo Romizi sarà schierato come perno davanti la difesa, mentre gli altri due centrali saranno Alimi e Giacomelli. Bangu sarà l'esterno laterale di destrra e De Giorgio l'esterno laterale di sinistra, mentre Ferrari sarà confermato nel ruolo di unica punta.

LA CHIAVE TATTICA

Il 4-1-4-1 di mister Colombo nel Vicenza ha rappresentato una grande sorpresa nel match d'esordio contro il Gubbio. Una netta vittoria che ha messo in luce la grande qualità dei berici dopo un avvio di stagione pieno di incertezze. Chiaramente l'inizio è stato sfolgorante, ma sarà necessario anche dare continuità a questi primi segnali incoraggianti. Il 3-5-2 di Capuano nel Modena ha evidenziato invece lacune già messe in luce nelle sfide di Coppa Italia di Serie C, soprattutto dal punto di vista difensivo. Servirà dunque un cambio di registro e una maggiore compattezza che pure è sempre stato il fiore all'occhiello delle squadre guidate in carriera dal tecnico campano.

QUOTE E SCOMMESSE: IL PRONOSTICO SULLA PARTITA

Per questa partita di Serie C sono previste le quote dell’agenzia di scommesse Snai: il segno 1 (vittoria Modena) vale 2,95; il segno X (pareggio) ha una quota pari a 3,00 mentre il segno 2 (vittoria Vicenza) vi permetterà di guadagnare una somma pari a 2,30 volte quanto avrete deciso di mettere sul piatto.

