Probabili formazioni/ Italia-Israele: diretta tv, orario, le ultime notizie (qualificazioni Mondiali 2018)

Torna in campo domani sera la nazionale. L’Italia, dopo la batosta subita in Spagna dalle Furie Rosse, si rivedrà fra le mura di casa, precisamente al Mapei Stadium di Reggio Emilia, stadio che ospita le gare del Sassuolo. La sfidante sarà l’Israele, nazionale senza dubbio alla portata degli uomini allenati dal commissario tecnico Giampiero Ventura. Sarà una partita comunque da non sottovalutare visto lo stato di forma psicologico e fisico dei calciatori italiani, reduci, come dicevamo prima, dalla bruciante sconfitta del Bernabeu per tre reti a zero. L’Italia non deve commettere assolutamente altri passi falsi, visto che l’obiettivo rimane quello di finire fra le migliori seconde per poi andare a giocarsi lo spareggio. Gli israeliani sono attualmente a quota 9 in classifica, a sette distanze dagli azzurri, ed hanno vinto tre partite perdendo le altre quattro.

COME VEDERE LA PARTITA IN DIRETTA TV

La sfida fra Italia e Israele sarà visibile in diretta tv e ovviamente in chiaro. Come ogni gara della nazionale italiana, Rai Sport trasmetterà l’evento in questione. Per visionare il match vi basterà sintonizzarvi su Rai 1, canale numero 1, o eventualmente andare sul 501 per vedere la partita in alta definizione. Vi ricordiamo anche il sito della Rai per la visione in Streaming, nonché Rai Sport 1, al numero 57, per seguire la partita con il commento pungente della Gialappa’s Band.

FORMAZIONI ITALIA: C’E’ RUGANI

E’ molto probabile che il commissario tecnico della nazionale italiana, Giampiero Ventura, mandi in campo qualche seconda linea, sia per via delle qualità non proprio eccelse dell’avversario, sia per far fiatare i giocatori impiegati sabato sera contro la Spagna. In porta c’è il grande dubbio fra Donnarumma e Buffon: il portierone della Juventus non è apparso impeccabile contro le Furie Rosse, e non è da escludere che Ventura mandi in campo il rossonero. Ad ora, però, indichiamo ancora il bianconero come il titolare, schierato dietro ad una linea difensiva a quattro che dovrebbe rivedere Barzagli in mezzo (con Astori che si scalda), affiancato però da Rugani e non da Bonucci. Sulla destra, invece di Spinazzola (infortunato), ci sarà il milanista Conti, con il solito Darmian sulla corsia mancina. A centrocampo rivedremo Verratti, uno dei peggiori contro la Spagna, sulla linea mediana a fianco di De Rossi. Infine l’attacco, dove Candreva e Insigne agiranno larghi sugli esterni, con Belotti e Immobile coppia di centrali. Non è da escludere comunque una chance dal primo minuto per Bernardeschi, al posto di Candreva.

FORMAZIONI ISRAELE: 4-3-2-1 PER LEVY

Israele viene dalla sconfitta interna contro la Macedona per una rete a zero, una capitolazione per certi versi inaspettata, visto che gli israeliani dovevano vincere per mantenere qualche residua speranza di qualificazione al Mondiale. Con la sconfitta di sabato sono tre in totale le capitolazioni negli ultimi tre match, sintomo di una squadra che probabilmente ha ormai mollato, conscia che per lei non c’è spazio in Russia. Probabile che il commissario tecnico Levy mandi in campo un 4-3-2-1 mascherato da 4-5-1 con Goresh a curare la porta, schierato dietro ad una linea difensiva a quattro composta da Dasa sulla destra, favorito su Ben Biton, con Tawatha sulla corsia mancina, mentre in mezzo dovrebbe giocare la classica coppia di centrali composta da Tzedek e Tibi. A centrocampo, Natkho avrà le redini della squadra, con Cohen interno di destra e Ben Haim interno di sinistra, mentre in attacco, l’ex Palermo Zahavi farà la boa centrale, con alle sue spalle Einbinder e Refaelov.

IL TABELLINO

Italia (4-2-4): Buffon; Conti, Barzagli, Rugani, Darmian; De Rossi, Verratti; Candreva, Immobile, Belotti, Insigne. Ct: Ventura

Israele (4-3-2-1): Goresh; Dasa, Tzedek, Tibi, Tawatha; Cohen, Natkho, Ben Chaim; Einbinder, Refaelov, Zahavi. Ct: Levy

