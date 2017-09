Probabili formazioni/ Italia Slovenia Under 21: quote, le ultime novità live (amichevole)

Probabili formazioni Italia Slovenia Under 21 (Foto LaPresse)

Italia Slovenia Under 21 si gioca a Cittadella, ore 21:15 di lunedì 4 settembre: in campo gli Azzurrini che non hanno impegni ufficiali da onorare, visto che gli Europei del 2019 si terranno proprio in Italia. La Slovenia invece è inserita nel gruppo 9: all’esordio ha battuto 3-1 il Lussemburgo. Per la squadra di Gigi Di Biagio sarà comunque un buon test in vista di una manifestazione che dovremo necessariamente provare a vincere, anche per cancellare le delusioni delle ultime due edizioni. Andiamo dunque a vedere quali potrebbero essere le scelte dei due Commissari Tecnici, analizzando nel dettaglio le probabili formazioni di Italia Slovenia Under 21.

QUOTE E SCOMMESSE: IL PRONOSTICO SULLA PARTITA

Per Italia Slovenia Under 21 presentiamo le quote proposte dall’agenzia di scommesse William Hill: per la vittoria degli Azzurrini siamo a 1,50 e dunque la nostra nazionale è favorita in questa amichevole. E’ di 4,20 la quota per il pareggio mentre in caso di vittoria della Slovenia (dovrete giocare il segno 2) la vincita sarebbe di 5,50 volte la somma messa sul piatto.

FORMAZIONI ITALIA UNDER 21: LE SCELTE DI DI BIAGIO

L’Italia Under 21 scenderà in campo con il solito 4-4-2, modulo che Gigi Di Biagio ha preso come riferimento nell’ultima parte del suo mandato. In porta c’è Scuffet, che ha ripreso la maglia da titolare nell’Udinese; sulle corsie laterali agiranno Calabria e Pezzella, che avranno come aiuto a centrocampo Orsolini e Federico Chiesa che si occuperanno della zona offensiva del campo, dovendo però dare una mano anche in difesa. Sulle catene laterali l’Italia potrebbe fare decisamente male; in mezzo invece agiscono Mancini e Romagna che sono una coppia ancora da testare ma potenzialmente interessante, nella zona nevralgica del campo comanda Rolando Mandragora che si è preso anche la fascia di capitano di un’Under 21 nella quale, vista l’età, potrà ancora giocare a lungo. Per quanto riguarda invece la coppia offensiva, a suon di gol Cutrone ha conquistato la maglia da titolare, al suo fianco dovrebbe giocare Andrea Favilli che è stato protagonista di un buon campionato con l’Ascoli.

FORMAZIONI SLOVENIA UNDER 21: I DUBBI DI GLIHA

Dovrebbe essere in campo con il 4-3-3 la Slovenia Under 21: in porta Sorcan, in difesa Pisek e Badzim saranno i centrali difensivi con Kuhar che potrebbe sostituire Rom sulla corsia destra, mentre sulla mancina dovrebbe giocare ancora Erik Gliha che è il figlio del Commissario Tecnico. In mezzo al campo si preparano dei cambi: possibile l’inserimento di Humar in luogo di Zuzek, con Primc che invece può agire da perno centrale davanti alla difesa sostituendo Bijol, che è stato titolare contro il Lussemburgo. Sul centrosinistra possibile conferma per Vrbanec, nel tridente offensivo Martin Kramaric dovrebbe tornare a giocare sulla destra perchè come prima punta ci sarà Jan Mlakar, che ha fatto ottime cose con la Primavera della Fiorentina e oggi gioca in Serie B con il Venezia di Pippo Inzaghi, dal quale potrà imparare tanti segreti. Completa lo schema offensivo Milan Tucic, anche lui un attaccante di ruolo che però, come lo scorso venerdì, potrebbe essere spostato sull’esterno.

IL TABELLINO

ITALIA UNDER 21 (4-4-2): 1 Scuffet; 2 Calabria, 13 Mancini, 19 Romagna, 3 Pezzella; 16 Orsolini, 8 Barella, 10 Mandragora, 7 F. Chiesa; 17 Favilli, 20 Cutrone

Allenatore: Luigi Di Biagio

SLOVENIA UNDER 21 (4-3-3): 1 Sorcan; 6 Kuhar, 4 Pisek, 3 Badzim, 14 E. Gliha; 13 Humar, 17 Primc, 8 Vrbanec; 7 M. Kramaric, 9 Mlakar, 11 Tucic

Allenatore: Primoz Gliha

