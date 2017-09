Pronostici qualificazioni Mondiali 2017/ Le scommesse e le quote della partite (oggi)

Pronostici Qualificazioni Mondiali 2018 (LaPresse)

Torna protagonista oggi lunedì 4 settembre il torneo europeo per le qualificazioni ai Mondiali 2018 di Russia: tre i gironi chiamati oggi in campo C, F e E di cui tra poco andremo a conoscere i pronostici stilati alla viglia, tenuti conto i diversi fattori in gioco. Prima di scoprire chi potrebbero essere i vincitori delle varie partite, spieghiamo il programma degli scontri previsti per oggi: si comincerà alle ore 18.00 con le partite Armenia-Danimarca e Azerbaigian-San Marino rispettivamente per il gruppo E e C. Le altre 7 sfide in programma invece avranno inizio alle ore 20.45 e saranno per il gruppo E Montenegro-Romania e Polonia Kazakistan: per il girone C avremo invece Germania-Norvegia e Irlanda del Nord-Repubblica Ceca. Chiudiamo lo schema con i tre match per il gruppo D ovvero Inghilterra-Slovacchia, Polonia-Kazakistan e Slovenia-Lituania: fischio d’inizio fissato per tutti alle ore 20.45.

LE SFIDE DEL GRUPPO C

Partendo dai pronostici fissati per il match del girone C va detto che tra Azerbaigian e San Marino il pronostico va a i padroni di casa, per fattore campo, precedenti e soprattutto posizionamento in classifica visto che gli azeri hanno comunque messo a bilancio 7 punti, mentre i biancocelesti rimangono a 0. Altro match che pare non avere storia è quello tra Germania e Norvegia, con la compagine di Loew, data in vantaggio per storia, rosa e palmares, senza dimenticare che i tedeschi sono primi nel gruppo a 21 punti. Sfida invece più aperta quella tra Irlanda del Nord e Repubblica Ceca: mentre le formazioni approdano a questa sfida con un buono stato di forma, ma i nordirlandesi oltre al fattore campo hanno il favore della classifica che li vede secondi a 7 punti di vantaggio sui cechi, terzi in graduatoria.

I MATCH DEL RAGGRUPPAMENTO E

Per il girone E darà inizio alle danze la partita Armenia e Danimarca, con i danesi ampiamente favoriti nonostante il fattore campo avverso: i nordici terzi in classifica a 13 punti si giocano quindi a distanza il secondo posto con il Montenegro, che invece sarà impegnato in casa contro la Romania. La formazione di Jovetic appare favorita dal pronostico per il fattore campo ma contro la Romana la partita si annuncia davvero apertissima. Chiude il gruppo la scoppiettante partita tra Polonia e Kazakistan, con i primi favoritissimi per fattore campo, storia e rosa, oltre che per stato di forma.

LE PARTITE DEL GIRONE F

Il gruppo F invece sarò inaugurato dalla partita tra Inghilterra e Slovacchia, dove appare scontato che sia la formazione dei tre leoni la favorita alla vittoria nonostante sia rimasta orfana di Wayne Rooney. A Wembley il successo inglese è atteso con particolare emozione, visto i tre punti in palio farebbero comodo dando un occhio alla classifica, alle spalle dell’Inghilterra infatti resiste a appena due lunghezze proprio la Slovacchia. Il secondo match sarà quello tra Scozia e Malta con un pronostico anche qui estremamente chiaro a favore dei padroni di casa: la formazione scozzese è avanti per stato di forma e storia. Lotta tra piccole invece la partita tra Slovenia e Lituania, con i padroni di casa favoriti per stato di forma comunque non eccellente) e fattore campo, oltre che per la classifica che vede la nazionale di Cesar quarta a 6 punti di vantaggio sui lituani.

© Riproduzione Riservata.