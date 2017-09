Risultati / Qualificazioni Mondiali 2018 classifica aggiornata e diretta gol livescore (oggi 4 settembre 2017)

Risultati qualificazioni mondiali 2018 (LaPresse)

Prosegue anche oggi l’entusiasmante avventura delle qualificazioni mondiali per Russia 2018 nella zona europea. Nel giro di sei giorni si stanno disputando due giornate di tutti i gruppi: oggi scendono in campo per la seconda volta i gironi C, E, F, che hanno avuto venerdì sera il loro primo impegno. Ricordiamo allora innanzitutto quali saranno le nove partite che ci terranno compagnia questa sera: le prime due alle ore 18.00 per esigenze di fuso orario, Azerbaigian-San Marino per il girone C e Armenia-Danimarca nel girone E; le altre sette poi al classico orario delle 20.45, cioè nel girone C Irlanda del Nord-Repubblica Ceca e Germania-Norvegia; nel girone E Montenegro-Romania e Polonia-Kazakhstan; infine il girone F con Inghilterra-Slovacchia, Scozia-Malta e Slovenia-Lituania.

IL REGOLAMENTO

Siamo giunti a uno snodo ormai decisivo: questa infatti è la terzultima giornata, dopo la quale mancheranno solamente le due di ottobre per completare il cammino di questi gironi, al termine dei quali solamente la prima di ciascun raggruppamento conquisterà i nove posti in palio direttamente per accedere ai Mondiali di Russia 2018. Ci saranno poi altri quattro posti da assegnare per arrivare al totale di 13 predisposto per l’Europa: se li giocheranno le otto migliori seconde (quindi attenzione, perché la peggiore seconda verrà eliminata subito) in quattro spareggi con partite di andata e ritorno da giocare nel mese di novembre. Si avvicinano i verdetti, la posta in palio è sempre più alta…

COME SIAMO MESSI?

Dunque stasera capiremo ancora meglio che cosa ci potrà attendere in ogni girone: nel gruppo C, che sembra essere quello con le gerarchie più definite, vedremo se si confermeranno i valori espressi finora sia per la prima posizione sia per la seconda, che vedono rispettivamente Germania e Irlanda del Nord vicinissime al raggiungimento dell’obiettivo; il girone E invece si è riaperto dopo i risultati di venerdì, dunque la Polonia deve tenere a bada Montenegro e Danimarca, le quali sono a loro volta consapevoli del fatto che una delle due non raggiungerà nemmeno i playoff; infine nel girone F i riflettori sono puntati tutti sul big-match Inghilterra-Slovacchia, che definirà in modo chiaro le gerarchie di questo gruppo.

RISULTATI QUALIFICAZIONI MONDIALI

GIRONE C

Ore 18.00

Azerbaigian-San Marino

Ore 20.45

Irlanda del Nord-Repubblica Ceca

Germania-Norvegia

Classifica: Germania 21; Irlanda del Nord 16;Repubblica Ceca 9; Norvegia, Azerbaigian 7; San Marino 0.

GIRONE E

Ore 18.00

Armenia-Danimarca

Ore 20.45

Montenegro-Romania

Polonia-Kazakhstan

Classifica: Polonia 16; Montenegro, Danimarca 13; Romania 9; Armenia 6; Kazakhstan 2.

GIRONE F

Ore 20.45

Inghilterra-Slovacchia

Scozia-Malta

Slovenia-Lituania

Classifica: Inghilterra 17; Slovacchia 15; Scozia, Slovenia 11; Lituania 5; Malta 0.

