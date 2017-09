Risultati Serie B / Classifica aggiornata e diretta gol live score: oggi Salernitana Ternana (2^ giornata)

Risultati Serie B (LaPresse)

La seconda giornata di Serie B si completa oggi, lunedì 4 settembre, con il classico posticipo: in questo caso si tratterà di Salernitana-Ternana. In classifica non cambierà la vetta, perché guidano a punteggio pieno Perugia, Frosinone, Carpi e Parma, mentre Salernitana e Ternana hanno debuttato con un pareggio e di conseguenza al massimo potranno salire a quota 4 punti. Obiettivo comunque importante per due squadre che, almeno sulla carta, non partono con sogni di promozione e dunque vorranno mettere fieno in cascina per avvicinare l’obiettivo fondamentale, quello di vivere un campionato tranquillo e poi - a salvezza raggiunta - pensare eventualmente anche qualcosa in più.

LE CAPOLISTA

Parliamo adesso delle quattro squadre a punteggio pieno: grande dimostrazione di forza del Perugia, che ha affondato per 4-2 il Pescara nel big-match della domenica sera. Nove gol segnati in due partite per gli umbri, l’attacco del Grifone dunque fa impressione, innanzitutto per merito del volto nuovo del campionato cadetto, il nord coreano Han Kwang-Song, che con la rete segnata ieri sera sale a quota 4 gol dopo la tripletta di settimana scorsa. All’estremo opposto Carpi e Parma, che sono a punteggio pieno con un doppio 1-0: in Emilia regna la praticità, Calabro e D’Aversa si godono le loro difese imbattute e una ottima partenza nel segno dell’efficacia più che dello spettacolo. Nel mezzo il Frosinone, che batte 2-1 il Cittadella e vanta quattro gol segnati e uno al passivo per essere in testa e rilanciare l’assalto alla Serie A sfuggita per un soffio nella scorsa primavera.

IN CODA

All’estremo opposto ci sono le tre squadre ancora ferme al palo: se chi è davanti non deve esaltarsi, qui non ci si deve deprimere, tuttavia è evidente che una svolta dovrà arrivare al più presto, anche perché Novara, Spezia e Pro Vercelli sono accomunate da un dato statistico che si fa già inquietante. Nessuno dei tre fanalini di coda ha infatti ancora segnato, un’aridità offensiva che può iniziare a preoccupare: Novara e Spezia hanno ceduto in casa al cospetto di Parma e Carpi, mentre la Pro Vercelli è uscita sconfitta dalla trasferta ad Ascoli. Piange dunque il Nord-Ovest, con le due squadre piemontesi in coda insieme ad una Ligue (e l’Entella è appena un punto avanti).

RISULTATI SERIE B 2^ GIORNATA

Sabato

FINALE Brescia-Palermo 0-0

Domenica

FINALE Empoli-Bari 3-2 - 9' Caputo (E), 11' Caputo (E), 42' Tello (B), 54' Donnarumma (E), 67' D'Elia (B)

FINALE Ascoli-Pro Vercelli 1-0 - 11' rig. Rosseti

FINALE Cesena-Venezia 0-0

FINALE Cremonese-Avellino 3-1 - 20' aut. Rizzato (A), 22' Morosini (A), 32' Mokulu (C), 94' Castrovilli (C)

FINALE Foggia-Entella 1-1 - 12' Mazzeo (F), 18' rig. Troiano (E)

FINALE Frosinone-Cittadella 2-1 - 21' Ciofani (F), 25' Crivello (F), 38' Litteri (C)

FINALE Novara-Parma 0-1 - 21' Barillà (P)

FINALE Perugia-Pescara 4-2 - 23' Di Carmine (Per), 39' Ahn (Per), 53' Brugman (Pes), 60' Colombatto (Per), 62' rig. Benali (Pes), 68' Di Carmine (Per)

FINALE Spezia-Carpi 0-1 - 20' Mbakogu (C)

Lunedì 4 settembre, ore 20.30

Salernitana-Ternana

CLASSIFICA

Perugia, Frosinone, Carpi, Parma 6

Empoli, Palermo 4

Pescara, Bari, Cremonese, Cittadella, Ascoli, Avellino 3

Venezia 2

Ternana, Salernitana, Brescia, Cesena, Foggia, Entella 1

Novara, Pro Vercelli, Spezia 0

© Riproduzione Riservata.