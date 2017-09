Risultati Serie C/ Classifica aggiornata, diretta gol live score girone B: il posticipo Modena Vicenza

Risultati Serie C: il posticipo tra Modena e Vicenza (Foto LaPresse)

La Serie C 2017-2018 conclude oggi la sua seconda giornata: in programma alle ore 16:30 Modena-Vicenza allo stadio Alberto Braglia. La situazione delle due squadre è differente: il Modena infatti va già a caccia di riscatto dopo aver perso sul campo della Sambenedettese, una sconfitta lo lascerebbe in ultima posizione in compagnia di altre due squadre. Il Vicenza invece ha vinto all’esordio, schiantando per 3-0 il Gubbio, e ha dunque confermato di essere una delle formazioni che si giocheranno la promozione diretta fino in fondo. Inutile dire che fino a pochissimi anni fa questa partita sarebbe stata da Serie B, ma entrambe le realtà stanno vivendo un momento difficile.

IL QUADRO DELLA GIORNATA

Come sono andate le cose nella seconda giornata del girone B? Ci sono per il momento due squadre a punteggio pieno: il Renate che ha vinto sul campo della Feralpisalò e il Pordenone che si è imposto in casa contro il Sudtirol. Le due squadre restano imbattute al pari del Mestre - vittoria a Bergamo contro l’AlbinoLeffe - e la stessa Sambenedettese che però deve ancora concludere la sua partita contro la Fermana (era sotto 0-1 prima di un blackout che l’ha interrotta). Senza sconfitte anche Triestina e Teramo, ma entrambe hanno già riposato e dunque hanno una partita in meno. Da segnalare il pronto riscatto del Padova che all’Euganeo ha battuto il Fano, mentre il Bassano ha superato in casa il Ravenna; interessante notare come soltanto la Feralpisalò non abbia segnato in questa giornata, oltre appunto alla Sambenedettese che però potrà farlo nel prosieguo della partita di Fermo.

LA SITUAZIONE AL BRAGLIA

Il Modena ha bisogno di vincere: la squadra di Eziolino Capuano come lo scorso anno sta pagando una scarsa produzione offensiva, anche se naturalmente parlare di questo dopo una sola partita è prematuro. Nel 2016-2017 i canarini hanno sofferto parecchio, strappando però nel finale di stagione - anche in virtù del cambio in panchina - e prendendosi alla fine una salvezza tranquilla. Spetterà ai due giovani Francesco Galuppini e Mattia Persano trovare i gol, ma in panchina c’è un veterano come Matteo Momenté che potrebbe presto trovare spazio. Per quanto riguarda il Vicenza, dopo anni difficili nel campionato cadetto è arrivata la retrocessione; i veneti sono ripartiti da Alberto Colombo come allenatore e hanno investito sulla conferma di capitan Giacomelli e sul bomber di razza Nicola Ferrari, coadiuvato da un Pietro De Giorgio che alla prima di campionato ha già segnato due gol.

SERIE C 2^ GIORNATA, GIRONE B

ore 16:30 Modena-Vicenza

CLASSIFICA GIRONE B

Renate, Pordenone 6

Mestre 4

Vicenza*, Sambenedettese*, Ravenna, Bassano, Feralpisaò, Fano, Santarcangelo, Sudtirol, Padova 3

Triestina*, Reggiana, Teramo* 1

Fermana*, Modena*, AlbinoLeffe, Gubbio 0

* una partita in meno

