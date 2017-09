Salernitana-Ternana/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Salernitana-Ternana, LaPresse

Salernitana-Ternana, lunedì 4 settembre 2017 alle ore 20.30, vedrà affrontarsi campani e umbri nel posticipo che chiuderà ufficialmente il programma della seconda giornata del nuovo campionato di Serie B. Faccia a faccia tra due formazioni che hanno iniziato la loro avventura con un pareggio. Sicuramente incoraggiante lo zero a zero ottenuto dalla Salernitana a Venezia, con i granata che forse devono risolvere ancora qualcosa dal punto di vista offensivo, ma si sono dimostrati quadrati nella prima difficile trasferta della stagione. Dopo aver superato l'Alessandria nel secondo turno ad eliminazione diretta di Tim Cup, in precedenza la Salernitana ha perso in maniera a dir poco rocambolesca la sfida del terzo turno contro il Carpi, sciupando il vantaggio e facendosi eliminare ai calci di rigore.

Resta ancora un'incognita la nuova Ternana passata sotto la guida del gruppo universitario Unicusano, con la partenza nel secondo turno di Coppa Italia che ha portato un'eliminazione immediata con la sconfitta interna subita contro una formazione di Lega Pro, il Trapani. All'esordio in campionato, sempre tra le mura amiche dello stadio Liberati contro l'Empoli, la Ternana ha dimostrato però di aver fatto dei passi in avanti, portandosi subito in vantaggio con Finotto e ottenendo il primo risultato utile della stagione, pur subendo il pari dei toscani realizzato da Krunic già nel primo tempo. Nell'ultimo precedente allo stadio Arechi, il 13 novembre del 2016, la Salernitana ha battuto la Ternana quattro a due ribaltando addirittura due reti di svantaggio, realizzate da Palombi e Falletti, andando a segno con Perico, Coda, Vitale e Rosina. L'ultimo risultato utile dei rossoverdi a Salerno risale allo scontro in Lega Pro dell'11 marzo 2007, uno a uno. L'ultima vittoria umbra in Campania è quella in Serie B del 14 settembre 2002, quindici anni fa, un secco tre a zero, mentre in casa la Ternana ha vinto il precedente dell'8 aprile scorso.

INFO STREAMING VIDEO E TV COME VEDERE LA PARTITA

Salernitana-Ternanasi potrà seguire in diretta tv esclusiva collegandosi con un abbonamento Sky sui canal1 206 (Sky Super Calcio HD) e 251 (Sky Calcio 1 HD) del satellite, con la possibilità di vedere la partira anche in diretta streaming videovia internet collegandosi sul portale skygo.sky.it.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Allo stadio Arechi scenderanno in campo queste probabili formazioni. La Salernitana affronterà il match col portiere serbo Radunovic alle spalle di una linea difensiva a quattro con Pucino a destra, Vitale a sinistra sulle fasce e Tuia e Bernardini nel ruolo di difensori centrali. Ricci, Della Rocca e il camerunese Minala formeranno la cerniera di centrocampo, mentre Rosina agirà come trequartista alle spalle di Bocalon e Sprocati. Risponderà la Ternana con Plizzari confermato tra i pali alle spalle dei due difensori centrali, Gasparetto e Marino, mentre lo sloveno Valjent a destra e Favalli a sinistra si muoveranno sulle corsie laterali della retroguardia. A centrocampo spazio ad Angiulli. Varone e Paolucci, mentre Tiscione sarà confermato in posizione di trequartista, alle spalle di Finotto e Albadoro, titolari nel tandem offensivo.

LA CHIAVE TATTICA

Entrambi gli allenatori tatticamente opteranno per l'utilizzo del trequartista, 4-3-1-2 sia per la Salernitana di Bollini, sia per la Ternana di Pochesci. I granata dopo la tranquilla salvezza della scorsa stagione cercano un ulteriore salto di qualità, anche se dovranno trovare un bomber che sappia caricarsi la squadra sulle spalle dopo gli addii di Coda e Donnarumma. La Ternana ha cambiato tutto dopo il passaggio di proprietà in società, con il nuovo tecnico Pochesci e diversi giocatori arrivati direttamente dall'esperienza dell'Unicusano Fondi in Lega Pro. Un vantaggio dal punto di vista della compattezza, ma potrebbe non esserlo dal punto di vista dell'esperienza in un campionato agonisticamente competitivo come quello di Serie B.

QUOTE E PRONOSTICI, STREAMING VIDEO E TV

La Salernitana è favorita in maniera abbastanza netta dalle agenzie di scommesse per la conquista di quelli che sarebbero i primi tre punti della stagione per entrambe le squadre. La vittoria granata viene quotata 1.80 da William Hill, mentre Bwin moltiplica invece per 5.00 l'investimento degli scommettitori sull'eventuale successo rossoverde allo stadio Arechi. L'eventuale pareggio viene invece quotato 3.50 da Bet365.

