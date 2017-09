Us Open 2017/ Diretta Federer-Kohlschreiber, Nadal-Dolgopolov info streaming video e tv, orario

Diretta Us Open 2017 (LaPresse)

Proseguono gli US Open 2017, edizione numero 137 del prestigioso torneo di tennis che si disputa sul cemento americano di Flushing Meadows, a New York. Oggi, lunedì 4 settembre, comincia la seconda e decisiva settimana: siamo arrivati al quarto turno - o se preferite, ottavi di finale - e di conseguenza la lotta per l’ultimo torneo stagionale del Grande Slam si fa sempre più interessante.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE GLI US OPEN

Gli Us Open 2017 sono visibili in diretta tv su Eurosport ed Eurosport 2, canali che sono disponibili sia per i clienti Sky Sport (canali numero 210 e 211) che per gli abbonati a Mediaset Premium (numero 372 e 373 del digitale terrestre). Di conseguenza, la diretta streaming video sarà garantita agli abbonati tramite le rispettive applicazioni Sky Go e Premium Play.

I BIG MATCH ATP

Considerando il torneo di singolare maschile l’attenzione cade naturalmente su Roger Federer e Rafael Nadal, che essendo dalla stessa parte del tabellone scendono in campo sempre nella stessa giornata: oggi i due grandi ‘vecchi’ del tennis mondiale saranno impegnati rispettivamente contro il tedesco Philipp Kohlschreiber e contro l’ucraino Alexandr Dolgopolov. Roger Express, che in questo 2017 sta vivendo una sorta di seconda giovinezza, al terzo turno finalmente ha vinto in tre soli set: segno di una condizione in crescita dopo l’allarme dovuto allo stop dopo Montreal, che aveva costretto Federer a saltare il torneo di Cincinnati e poi a vincere solamente al quinto set le prime due partite qui a New York. Nadal invece si è presentato agli US Open come numero 1 del ranking ATP: anche lui nel 2017 sembra rinato e lotterà proprio con Federer per difendere il primato nella classifica, magari in una semifinale che già tutti gli appassionati di tennis attendono con ansia. Le partite odierne cominciano come sempre dalle ore 17:00 italiane: tra le altre sfide, bisogna come minimo ricordare anche la gustosa partita fra l’argentino Juan Martin Del Potro e l’austriaco Dominic Thiem, perché chi ne uscirà vincitore sicuramente potrà essere uno dei grandi protagonisti di un Us Open che, salvo Federer e Nadal, ha dovuto rinunciare a moltissimi big.

I BIG MATCH WTA

Dando un’occhiata al singolare femminile, le gerarchie sono ancora più instabili che in campo maschile. La numero 1 del ranking mondiale WTA, la ceca Karolina Pliskova, è attesa da una partita sulla carta facile contro l’americana Jennifer Brady la quale, da numero 91 del mondo, ha sicuramente già fatto un ottimo cammino arrivando fin qui e adesso cercherà un’impresa però decisamente difficile. Le sfide fra gli Stati Uniti e l’Est europeo non mancheranno, visto che oggi vedremo anche scendere in campo Madison Keys contro l’ucraina Elina Svitolina e Coco Vandeweghe contro l’altra ceca Lucie Safarova. Match tutto dell’Est invece quello fra la russa Daria Kasatkina e l’estone Kaia Kanepi. Come detto, le gerarchie sono fluide: per tante tenniste, gli Us Open 2017 potrebbero essere l’occasione per dare una svolta alla propria carriera.

