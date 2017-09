Video/ Ascoli Pro Vercelli (1-0): highlights e i gol della partita (Serie B 2^ giornata)

Video Ascoli Pro Vercelli (LaPresse)

Allo Stadio Cino e Lillo Del Duca l'Ascoli batte la Pro Vercelli per 1 a 0. Nel primo tempo i padroni di casa partono alla grande con l'occasione di Varela al 1' per poi portarsi in vantaggio già all'11' grazie al calcio di rigore realizzato da Rosseti e concesso per fallo subito da Gigliotti. I bianconeri del duo Fiorin-Maresca provano a gestire con gli ospiti in difficoltà nell'avanzare: Berra viene ammonito al 26' e solamente al 28' Polidori si rende pericoloso costringendo la difesa avversaria alla deviazione in corner. Nuovamente Varela pensa a chiudere la frazione con un tiro largo al 42'. Nella ripresa i marchigiani cercano il raddoppio con Clemenza e Baldini subendo però le chances capitate a Firenze ed il ritorno dei piemontesi, increduli nel protestare davanti al goal annullato per fallo sul portiere nel recupero. Il punto conquistato permette ad entrambe le compagini di smuovere la propria classifica in questo campionato.

LE STATISTICHE

Analizzando le statistiche dell'incontro emerge come sia stato un match abbastanza tirato a cominciare dal possesso palla favorevole all'Ascoli con il 51%. In fase offensiva meglio i bianconeri con 9 a 7 nel computo dei tiri ma uno per parte se si guarda le conclusioni nello specchio della porta. Sotto l'aspetto disciplinare la Pro Vercelli si è rivelata più corretta a causa del 15 a 21 negli interventi irregolari commessi mentre l'arbitro Giua della sezione di Olbia ha estratto il cartellino giallo per 4 volte ammonendo due calciatori per parte, rispettivamente Bianchi e Mogos da un lato, Berra e Konate dall'altro.

