Video/ Cesena Venezia (0-0): highlights della partita (Serie B 2^ giornata)

Video Cesena Venezia (LaPresse)

Allo Stadio Dino Manuzzi il Cesena viene blocccato in casa dal Venezia sullo 0 a 0. Nel primo tempo i padroni di casa cercano di fare la partita almeno per quanto riguarda le occasioni più pericolose subendo infatti le fiammate degli ospiti. Al 10' Kupisz per i bianconeri spara largo così come è impreciso poco dopo il suo compagno Scognamiglio al 13'. Il ventunenne Gliozzi spreca malamente e gli uomini di Inzaghi rispondono al 37' con il colpo di testa alto da parte di Moreo. Nella ripresa è sempre Moreo a farsi vivo per i suoi al 52' prima dell'assalto finale di Marsura all'88', preceduto dai tentativi di Di Noia al 55' e dall'ennesimo pallone gettato alle ortiche da Gliozzi su Eguelfi al 68'. Il pareggio vale il primo punto del campionato per il Cesena mentre il Venezia conquista il secondo pari consecutivo.

LE STATISTICHE

Analizzando le statistiche dell'incontro emerge come il Cesena sia riuscito a prendere le misure agli avversari a fronte del possesso palla favorevole con il 55%. In fase offensiva, il Venezia ha collezionato 9 tiri totali contro 6 degli avversari senza dimenticare l'1 a 0 nel computo di quelli nello specchio della porta. Sotto l'aspetto disciplinare ancora il Cesena si è dimostrato più falloso del Venezia con 12 a 11 interventi irregolari commessi mentre l'arbitro Fourneau della sezione di Roma ha estratto il cartellino giallo 2 volte solamente ai danni dei bianconeri Eguelfi e Kupisz.





