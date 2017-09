Video/ Cremonese Avellino (3-1): highlights e i gol della partita (Serie B 2^ giornata)

Video Cremonese Avellino (LaPresse)

La Cremonese torna al successo in Serie B dopo 11 anni battendo per 3-1 l’Avellino. Grigio-rossi in vantaggio al 20esimo con Croce. Immediata la risposta di Morosini e la contro-risposta di Mokulu. Nel finale a tempo scaduto segna Castrovilli. Nel prossimo turno di Serie B la Cremonese se la vedrà con la Pro Vercelli in Piemonte mentre l’Avellino ospiterà al Partenio il Foggia. Cremonese in campo con il 4-3-1-2. In porta Ravaglia, protetto da Almici, Claiton, Canini e Renzetti. In mediana spazio ad Arini, Pesce e Croce mentre in attacco Piccolo si dispone tra le linee in supporto di Brighenti e Mokulu. L'Avellino risponde con il 4-4-1-1. Tra i pali Lezzerini, in difesa Laverone, Suagher, Migliorini e Rizzato. A centrocampo da destra verso sinistra Lasik, Paghera, Di Tacchio e Molina. In avanti Morosini in supporto di Ardemagni.

SINTESI PRIMO TEMPO

Subito un rischio per la difesa dell'Avellino: filtrante di Pesce per lo scatto di Brighenti, uscita bassa di Lezzerini che raccoglie la sfera. Poco dopo gli ospiti ci riprovano da calcio piazzato. Traversone dalla trequarti di Rizzato per la testa di Ardemagni, sfera troppo lunga che viene allontanata di testa dalla difesa grigiorossa. Si accende intanto Piccolo. Pregevole giocata in area di rigore: finta ed elude la marcatura di Rizzato ma al momento della conclusione viene murato da Migliorini. Quest'ultimo poco dopo si rivela ancora decisivo spazzando puntualmente l'area. Al 19esimo arriva il primo cartellino giallo per l'Avellino, ammonito Salvatore Molina dopo un intervento in scivolata ai danni di Daniele Croce. Sugli sviluppi del calcio di punizione Daniele Croce s'inventa un gol da ricordare. Scatta sulla fascia sinistra, supera con scioltezza Laverone e si invola verso il centro lasciando partire un tiro da posizione defilata che viene deviato in rete da due passi da Rizzato. Cremonese in vantaggio. La risposta dell'Avellino però non si fa attendere e dopo 2 minuti è già 1-1. Morosini si invola verso la porta e lascia partire un destro dal limite che batte Ravaglia. La partita si accende. Antonio Piccolo calcia da fuori area ma la sfera termina alta sopra la traversa senza creare problemi a Lezzerini. Alla mezzora Cremonese nuovamente in vantaggio. Altra giocata di Daniele Croce sulla fascia mancina, pallone messo al centro per la testa di Mokulu che prima trova la parata di Lezzerini e poi sulla respinta l'ex della gara non sbaglia. Nel finale di tempo non succede granchè. Qualche rischio per la difesa della Cremonese al 36esimo, quando su cross di Lasik dalla destra Canini devia pericolosamente. La sfera attraversa tutta l'area di rigore senza trovare calciatori irpini. Poco dopo Simone Rizzato si accentra e fa partire il destro che però si infrange sul muro difensivo grigiorosso.

SINTESI SECONDO TEMPO

I due allenatori non propongono sostituzioni durante l'intervallo. Nei primi minuti di gioco ci prova la Cremonese con Mokulu che riceve al limite da Croce, il suo mancino termina però debolmente tra le braccia di Lezzerini. Al 50esimo azione da applausi di Daniele Croce. L'ex Empoli si invola sulla fascia mancina e fa partire il traversone per Brighenti che viene anticipato da Suagher. Cremonese vicina al tris. Tutto nasce da un'azione splendida orchestrata da Croce con il tacco a liberare Renzetti, il suo traversone al centro raggiunge Piccolo che con il mancino calcia trovando la parata di Lezzerini. Primo cambio per l'Avellino, fuori Lasik ed in campo Gigi Castaldo. Novellino ordina il passaggio al 4-4-2 con Morosini largo sulla corsia mancina ed il neo entrato Castaldo a far coppia con Ardemagni. Anche Tesser effettua il primo cambio: esce Piccolo ed entra Castrovilli. Secondo cambio per l'Avellino, in campo Camarà al posto di Morosini. Dopo soli due minuti dal suo ingresso in campo si becca un giallo il neo-entrato. L'esterno dell'Avellino usa le maniere dure per fermare l'azione personale di Croce. Calcio d'angolo in favore dell'Avellino dopo il destro al volo di Molina, prova a rendersi pericolosa la squadra di Novellino. L'Avellino attacca ma con poca precisione e con poca fortuna. Cambio per la Cremonese, fuori il capitano Brighenti ed al suo posto in campo Marconi. Al 74esimo Castaldo prova la torre per Ardemagni, l'attaccante dell'Avellino non riesce a calciare e perde l'attimo non servendo Molina. Poco dopo rischia qualcosa Camarà, l'esterno dell'Avellino atterra Renzetti nonostante fosse già ammonito. Non estrae la seconda ammonizione Ghersini. L'Avelino ci riprova. Traversone di Molina all'indirizzo di Ardemagni, l'attaccante dell'Avellino cade in area di rigore e viene anticipato dall'uscita alta di Ravaglia. L'Avellino comincia ad assediare la metà campo della squadra di Tesser. Prova la conclusione dalla distanza Gigi Castaldo, potente il destro dai venticinque metri che si infrange però su Pesce. Ultimo cambio per la Cremonese, fuori il migliore in campo Croce e dentro Cinelli. Costretto ad uscire in barella l'ex Empoli Daniele Croce che ha speso tanto ed è rimasto vittima di un precedente scontro di gioco con Suagher. Ultimo cambio anche per l'Avellino, fuori Paghera e dentro lo spagnolo Asencio. All'88esimo va vicino al pareggio l'Avellino con l'esperto Castaldo che raccoglie all'ingresso dell'area e calcia di prima intenzione, il suo destro termina di poco a lato. Gli ospiti insistono e trovano il gol del pari al 92esimo ma l'arbitro annulla. Asencio nel tentativo di intervento sul cross di Suagher prima di insaccare sposta con un braccio Ravaglia. Decisione giusta dell'arbitro. Sul capovolgimento di fronte Castrovilli chiude i conti con un gran gol. L'ex Bari riceve sulla sinistra, si gira, supera 3 avversari in velocità e realizza la rete del tris.

