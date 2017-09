Video/ Empoli Bari (3-2): gli highlights e i gol della partita (Serie B 2^ giornata)

Video Empoli Bari (LaPresse)

L'anticipo del Castellani, il big match della seconda giornata di Serie B, non tradisce le attese: 3-2 scoppiettante tra Empoli e Bari, due sicure pretendenti ai primi posti, quelli che valgono la promozione, di questo campionato! Avvio bruciante quello dei toscani, che con la doppietta tra il 9° e l'11° minuto del grande ex Caputo, implacabile e protagonista di una grande prova in coppia con Donnarumma, indirizzano subito la contesa. Il Bari barcolla ma non cade ed anzi, a fine frazione con una grande giocata di Tello trova il punto del 2-1. In apertura di ripresa però proprio Donnarumma, che aveva fornito i due assist al compagno in precedenza, si fa ricambiare il favore e non lascia scampo a Micai. Ma il siluro di D'Elia, a metà del secondo tempo, regala un finale da palpitazioni continue per i tifosi sugli spalti e davanti al teleschermo, fino all'ultimo respiro del 4° minuto di recupero. Che dire, è stato certamente uno spot per la cadetteria... e la conferma che ci sarà da divertirsi, in questa Serie B!

LE STATISTICHE

Dal punto di vista delle statistiche, Bari superiore per possesso palla ma anche per tiri complessivi e nello specchio: 15 a 10 i tentativi per gli ospiti, 6 a 4 quelli in porta. Interessante però quello che propone la Lega B nel suo scout, ovvero il dato sui disimpegni: ben 50 per l'Empoli, solo 18 per il Bari; evidenziata così la capacità di far ripartire l'azione dalla difesa e giocare la palla, per le ripartenze poi finalizzate alla grande dalla coppia-gol tutta nuova della squadra di Vivarini, che promette di essere un fattore per la categoria! Per Caputo (4) e Donnarumma (3), 7 tiri sui 10 di squadra; per Romagnoli (12) e Simic (10), 22 disimpegni sui 50 di squadra. Facile individuare così, in entrambe le fasi, quelli che sono stati i singoli migliori per i toscani... Per il Bari invece da sottolineare la prova di D'Elia che, oltre al gran gol segnalato, è stato il più attivo per passaggi completati (67) e tiri (3, come Floro Flores). Niente male per un terzino!

