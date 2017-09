Video/ Foggia Entella (1-1): highlights e i gol della partita (Serie B 2^ giornata)

Video Foggia Entella (LaPresse)

Per la prima volta dal 1998 lo stadio "Pino Zaccheria" torna a ospitare una partita valida per il campionato di Serie B, quella tra Foggia e Virtus Entella, due squadre in cerca di riscatto dopo che entrambe hanno esordito con un traumatico 1-5 rispettivamente contro Pescara e Perugia (che a loro volta si sono scontrate al Curi con la vittoria della squadra di Giunti per 4 a 2). Al termine dei novanta minuti la formazione di Stroppa e quella di Castorina si sono spartite la posta in palio, 1 a 1 il risultato finale e in questa maniera lo zero viene cancellato dalla classifica, salendo a un punto. Un pareggio che può anche andar bene alla formazione di Chiavari, un po' meno ai padroni di casa che dopo essere passati inizialmente in vantaggio con Mazzeo (che lo scorso anno ha trascinato il Foggia verso la promozione a suon di gol e giocate) sono stati subito raggiunti dagli avversari che con Troiano hanno trasformato un calcio di rigore causato da Martinelli che dopo aver controllato male il pallone ha steso De Luca all'interno dell'area, l'arbitro La Penna che si trovava a pochi passi dall'azione vede tutto e indica il dischetto.

IL SECONDO TEMPO

Nella ripresa il Foggia ha la possibilità di riportarsi avanti, Chiricò sfiora la traversa su calcio di punizione, e in pieno recupero Beretta si ritrova tra i piedi il pallone del 2 a 1 che però si va a stampare sulla traversa graziando Iacobucci ormai scavalcato dalla traiettoria e impossibilitato a intervenire. I tifosi del Foggia speravano di salutare il ritorno tra i cadetti con una vittoria, invece devono accontentarsi del 61% di possesso palla, dei 7 tiri in porta e delle numerose azioni d'attacco manovrate dai loro beniamini che hanno dimostrato di avere un buon sistema di gioco e di non essere una squadra allo sbando come poteva sembrare dopo la batosta di Pescara.

LE DICHIARAZIONI

Ecco le dichiarazioni a fine partita di mister Stroppa: "Peccato non aver chiuso la gara nel primo tempo, potevamo andare negli spogliatoi con due gol di vantaggio. L'episodio del rigore ci ha danneggiato, abbiamo ripreso a macinare gioco ma non è bastato, inoltre siamo stati sfortunati con la traversa colpita nel recupero. Meritavamo di uscire dal campo con i tre punti in tasca, ma è solo questione di tempo, i risultati arriveranno sicuramente presto se continueremo a giocare come stasera".

