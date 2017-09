Video/ Novara Parma (0-1): highlights e gol della partita (Serie B 2^giornata)

Video Novara Parma (LaPresse)

Parma corsaro a Novara: la squadra di D'Aversa, dopo aver vinto all'esordio tra le mura amiche del Tardini contro la Cremonese, si conferma anche in trasferta espugnando il Piola, 1 a 0 in favore dei crociati che in classifica salgono a quota 6 punti agganciando Perugia, Carpi e Frosinone in vetta alla graduatoria; rimane ferma a zero la formazione di Corini, fanalino di coda assieme a Spezia e Pro Vercelli. Un risultato fin troppo severo per i padroni di casa che stasera sono stati parecchio sfortunati: due i legni colpiti dal Novara, uno nella prima frazione di gioco con Ronaldo che all'8' ha scheggiato l'incrocio dei pali su calcio punizione, l'altro nella ripresa con Macheda che a portiere battuto stampa il pallone sulla traversa che ha graziato letteralmente gli ospiti.

LA CRONACA

Il Parma ha saputo sfruttare alla perfezione le poche occasioni create, sbloccando la contesa poco dopo il 20' di gioco con Barillà che sugli sviluppi di un calcio d'angolo elude la marcatura dei difensori avversari e non lascia scampo a Benedettini; poco prima dell'intervallo Calaiò potrebbe firmare la rete del raddoppio che avrebbe consentito ai ducali di andare al riposo con più tranquillità ma il match-winner della settimana scorsa questa volta manca l'appuntamento con il gol. Inutile ogni sforzo del Novara nel tentativo di annullare lo svantaggio, Frattali lascia la sua impronta sul successo del Parma con la parata sul tiro di Sansone, deve mangiarsi le mani Sciaudone che a pochi passi dalla porta non è riuscito a inquadrare lo specchio e a pareggiare i conti. Rimpianti anche per Di Mariano la cui conclusione a rete è stata sporcata da Di Cesare che ha messo il pallone in calcio d'angolo pur rischiando l'autogol. Guardando le statistiche, il Parma ha prevalso solamente sul possesso palla (59% a 41%) e sul numero di tiri dalla bandierina (7 a 4), parità invece per quanto riguarda il numero di conclusioni in porta (3 a 3) ma si sa che nel calcio vince chi segna di più, non chi tira di più.

LE DICHIARAZIONI

Ai microfoni di Sky Sport è intervenuto l'allenatore del Parma, Roberto D'Aversa: "È la prima volta che vinciamo a Novara, ma questi tre punti sono ancora più importanti per la classifica. Nel primo tempo abbiamo giocato bene, un po' di sofferenza nella ripresa ma siamo riusciti a tenere duro e nel complesso sono soddisfatto della prestazione. È una fortuna avere in panchina elementi che altrove sarebbero titolari, ma non dimentichiamo che anche il Novara è una squadra di valore, la Serie B è un campionato molto equilibrato e dovremo abituarci a stringere i denti, ci sono parecchie pretendenti per la promozione".

© Riproduzione Riservata.