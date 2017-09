Video / Perugia Pescara (4-2): highlights e i gol della partita (Serie B 2^ giornata)

Video Perugia Pescara (LaPresse)

Perugia e Pescara hanno garantito spettacolo al Renato Curi nella seconda giornata del campionato di Serie B, con tanti gol e tante occasioni da rete. Le emozioni dunque non sono mancate, anche se a farne le spese è stato il solito Zdenek Zeman. I suoi delfini sono usciti malconci dal confronto col grifone e soprattutto con zero punti. I padroni di casa hanno spiccato il volo e ora si godono una vittoria meritatissima. La partita: i biancorossi l'hanno sbloccata con Di Carmine nel primo tempo, poi Han ha concretizzato il raddoppio al quarantesimo, dopo averlo sfiorato precedentemente. Sembra tutto facile per gli umbri, il Pescara però reagisce e accorcia le distanze con Brugman ad inizio secondo tempo. Il Perugia si rimette in carreggiata con Monaco attorno al sessantesimo, ma dopo pochi secondi deve fare i conti con un penalty realizzato da Benali. Siamo tre a due, il match è nuovamente in equilibrio. Al settantesimo ci pensa Di Carmine a mettere il punto esclamativo sulla gara, con il definitivo 4-2.

TABELLINO

Perugia (4-3-1-2): Rosati; Belmonte (C), Volta, Monaco, Zanon (76’ Del Prete); Colombatto, Bianco (81’ Emmanuello), Bandinelli; Terrani; Di Carmine, Han (65’ Falco). A disposizione: Santopadre, Pajac, Casale, Choe Song Yhok, Mustacchio, Bonaiuti, Dossena, Nocchi. Allenatore: F. Giunti.

Pescara (4-3-3): Pigliacelli; Mazzotta, Coda, Perrotta, Zampano; Proietti, Brugman (C), Coulibaly (64’ Valzania); Benali, Baez (64’ Ganz), Pettinari. A disposizione: Fiorillo, Crescenzi, Balzano, Kanoute, Fornasier, Palazzi, Carraro, Cappelluzzo. Allenatore: Z. Zeman.

Reti: 23’, 68’ Di Carmine, 40’ Han (PR), 53’ Brugman (PE), 60’ Monaco (PR), 62’ rig. Benali (PE)

Ammoniti: 19’ Zanon, 32’ Volta (PR), 21’ Baez, 26’ Coulibaly 34’ Coda, 76’ Benali (PE), 92’ Monaco (PR)

Arbitro: Gianluca Aureliano della sezione di Bologna. Assistenti: Marco Citro di Bologna ed Oreste Muto di Torre Annunziata, quarto ufficiale Valerio Marini di Roma 1. Note: 1’ di recupero nel primo tempo, 4’ nel secondo tempo.

