Video / Spezia Carpi (0-1): highlights e gol della partita (Serie B 2^giornata)

Video Spezia Carpi

Vittoria tutto sommato meritata per il Carpi, anche se lo Spezia avrebbe forse meritato qualcosa di più per il numero di occasioni create nella ripresa, con l’estremo difensore ospite Colombi a dire di no più volte a Granoche, negandogli il pari. Le statistiche sembrano confermare infatti questa lettura del match dato che il possesso palla è stato favorevole allo Spezia (56%) contro un Carpi che ha preferito giocare di rimessa nell’arco di tutta la gara, anche sullo 0-0 (44%): i tiri in porta (9 a 4 per i bianconeri) testimoniano soprattutto dell’assedio spezzino del secondo tempo, tanto è vero che Colombi ha dovuto compiere ben 7 parate contro una sola effettuata dall’estremo difensore di casa, Di Gennaro (responsabile peraltro del gol subito da Mbakogu). Sostanziale parità infine dal punto di vista disciplinare: è stato leggermente più falloso lo Spezia (20 sanzioni a 19), mentre sono stati ben tre i cartellini gialli comminati ai giocatori della squadra allenata da Calabro, contro i soli due dell’undici di Gallo.

LE INTERVISTE

Al sito ufficiale del proprio club il tecnico spezzino Fabio Gallo ha spiegato i motivi che hanno portato al secondo KO stagionale: “A mio avviso si tratta di una sconfitta immeritata, a differenza di quella di Palermo, ma stasera non siamo stati cinici nonostante le tante occasioni e il gioco espresso: e il pubblico l'ha capito”. Il tecnico bianconero ha comunque rassicurato che la squadra ripartirà da quanto di buono messo in mostra stasera e che l’inserimento dei nuovi arrivati sarà “veloce e produttivo”. Intervistato negli spogliatoi dall’inviato di Sky Sport, il neo-tecnico del Carpi Antonio Calabro si è detto invece raggiante per la seconda vittoria in campionato, elogiando “l'umiltà e il senso di sacrificio dei miei ragazzi". A suo dire, infatti, era normale incontrare delle difficoltà contro uno Spezia votato all'attacco e costruito per la Serie A: tuttavia, Calabro ha anche puntualizzato che i sei punti conquistati non autorizzano sogni di gloria e che il Carpi, “completamente nuovo e molto giovane” avrà come principale obiettivo quello della salvezza.

