Andrea Agnelli/ News, nuovo presidente Eca: il numero 1 della Juventus a capo del calcio europeo

Andrea Agnelli, presidente della Juventus e dell'Eca (Foto LaPresse)

Andrea Agnelli è il nuovo presidente dell’Eca, l’organizzazione che riunisce i club del calcio europeo: notizia che era nell’aria, e che è diventata ufficiale appena prima di pranzo. Non c’erano candidati credibili a dar battaglia al numero 1 della Juventus, che dunque ha vinto la sua corsa alla carica: a favorirlo è stata anche la visione del futuro che ha dimostrato in questi anni durante i quali è stato presidente della Juventus, riportandola a vincere in Italia (con tanto di record di scudetti consecutivi) e a essere competitiva in Champions League, come dimostrano le due finali negli ultimi tre anni. Andrea Agnelli succede a Karl-Heinz Rummenigge, che per ultimo aveva ricoperto la carica e che per questa elezione lo appoggiava; come presidente Eca avrà anche un posto nell’esecutivo della Uefa e lo accompagnerà Ivan Gazidis (Arsenal). I vice presidenti rappresentano tutte le fasce del calcio europeo, in un tentativo di ricompattare grandi e piccole realtà: ci saranno infatti Real Madrid, Ajax, Legia Varsavia e HJK Helsinki. Tra i volti noti, spunta Edwin Van der Sar: è stato portiere della Juventus tra il 1999 e il 2001 prima dell’arrivo di Gigi Buffon.

LE PRIME PAROLE DI AGNELLI

Una volta eletto presidente, Agnelli ha voluto ringraziare in prima persona Rummenigge, che lo aveva definito come l’uomo giusto per guidare la Eca: “Kalle mi ha insegnato tante cose” ha detto il numero 1 della Juventus “e mi ha fatto crescere come persona e come uomo. Voleva che il suo sostituto amasse il calcio e io posso garantire che lo amo”. Agnelli ha anche rassicurato sul fatto che l’organizzazione dei club europei sarà costantemente al fianco di Fifa e Uefa per migliorare questo sport, oltre a dover stabilire un’agenda e un’elenco di priorità da sviluppare. Sicuramente due punti all’ordine del giorno saranno il fair play finanziario, che per il momento rimane ancora un nervo scoperto o comunque un qualcosa da perfezionare, e tutto il discorso legato alla tecnologia in campo, di cui stiamo avendo un assaggio in Italia e che, sempre con l’utilizzo del Var, si era vista anche nel corso della Confederations Cup. Ad ogni modo i compiti che attendono Andrea Agnelli non saranno pochi.

