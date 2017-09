Classifica Vuelta 2017/ Froome maglia rossa, primo in 3 graduatorie! (oggi 16^ tappa)

Classifica Vuelta 16^ tappa (LaPresse)

La Vuelta 2017 oggi vivrà una delle tappe più importanti, la cronometro Circuito de Navarra-Logrono che dovrebbe lasciare un profondo segno su una classifica generale che vede sempre in maglia rossa Chris Froome, il quale di conseguenza è sempre più vicino alla doppietta Tour-Vuelta che in precedenza è riuscita solamente a Jacques Anquetil e Bernard Hinault nella storia. La prova contro il tempo è anzi sulla carta favorevole al capitano del Team Sky, che in salita sta dimostrando un’ottima condizione e a cronometro dovrebbe fare ancora meglio. Le due tappe di alta montagna del weekend hanno infatti cambiato pochissimo nella classifica e così una Vuelta pienissima di montagne paradossalmente rischia di decidersi a cronometro, come d’altronde già successo al Tour. In un ciclismo che ai vertici è sempre più livellato, è un aspetto di cui gli organizzatori dei grandi giri dovranno necessariamente tenere conto in futuro.

LA CLASSIFICA GENERALE CON FROOME E NIBALI

Prima di dare la parola alla strada quindi esaminiamo da vicino la situazione nella classifica generale della Vuelta, dove troviamo al primo posto ancora Chris Froome, con un vantaggio di 1’01” su Vincenzo Nibali: sabato mattina erano separati da 59”, due grandi capponi di montagna non hanno cambiato praticamente nulla e questo è un problema per lo Squalo, che contro il tempo dovrebbe pagare dazio da Froome. Attualmente divisi da appena tre secondi sono invece il russo Ilnur Zakarin e l’olandese Wilco Kelderman, rispettivamente terzo a 2’08” da Froome e quarto a 2’11” e dunque in piena corsa per un posto sul podio, anche perché alle loro spalle ci sono corridori che a cronometro non dovrebbero fare sfracelli, dai colombiani Esteban Chaves e Miguel Angel Lopez fino al nostro Fabio Aru, attualmente settimo a 3’24” da Froome. Sempre da tenere d’occhio Alberto Contador, anche se domenica il coraggioso attacco da lontano non è andato a buon fine e adesso il campione spagnolo è nono a 3’59” dal leader, dunque realisticamente con il podio come obiettivo massimo.

VILLELLA ANCORA LEADER

Dando un’occhiata anche alle altre graduatorie della Vuelta 2017, dobbiamo sottolineare che domenica Matteo Trentin è stato scavalcato proprio da Chris Froome al comando della classifica a punti: l’obiettivo non sarà semplice per il trentino, perché alla Vuelta tutte le tappe assegnano lo stesso punteggio e ce ne sono davvero tante (compresa quella di oggi) adatte agli uomini di classifica, che di conseguenza si ritrovano avanti anche nella graduatoria a punti, come dimostra anche il terzo posto di Vincenzo Nibali alle spalle appunto di Trentin. La combinata inevitabilmente vede al comando lo stesso Froome, anche se in gara indosserà la maglia bianca Miguel Angel Lopez (come farà Trentin con la verde), dunque ecco che la maglia a pois è l’unica eccezione al totale dominio del britannico. Onore a Davide Villella, che ormai da ben due settimane è il leader fra gli scalatori, anche se pure per il bergamasco della Cannondale-Drapac non sarà facile tenere a bada i big, che si daranno battaglia sulle salite della terza settimana.

CLASSIFICA GENERALE

1. Froome (Gbr) 62h06'25"

2. Nibali (Ita) a 1'01"

3. Zakarin (Rus) a 2'08"

4. Kelderman (Ola) a 2'11"

5. Chaves (Col) a 2'39"

6. Lopez (Col) a 2'51"

7. Aru (Ita) a 3'24"

8. Woods (Can) a 3'26"

9. Contador (Spa) a 3'59"

10. Poels (Ola) a 5'22"

