Diretta/ Vuelta 2017 Streaming video e tv 16^ tappa: vincitore, percorso (C. Navarra-Logrono, oggi)

Diretta Vuelta (LaPresse - immagine di repertorio)

La Vuelta 2017 oggi riparte con la sedicesima tappa, l’attesa cronometro Circuito de Navarra-Logrono di 40,2 km che costituirà senza dubbio uno dei momenti fondamentali di questa Vuelta, come da tradizione ricchissima di montagne ma che si potrebbe decidere con questa lunga prova contro il tempo ancora più che in salita: andiamo dunque a scoprire che cosa ci attende, le informazioni utili e i dettagli del percorso. La partenza di questa tappa avverrà dal Circuito de Navarra e il primo corridore è atteso alla pedana alle ore 13.32, mentre l’arrivo a Logrono dell’ultimo corridore - dunque di Chris Froome - è atteso per le ore 17.40. Ieri il giorno di riposo è servito anche per un lunghissimo trasferimento dal Sud al Nord della Spagna: dall’Andalusia alla Navarra, per poi raggiungere La Rioja, di cui Logrono è capoluogo.

INFO STREAMING VIDEO, ORARIO E DIRETTA TV

La Vuelta 2017 viene trasmessa in diretta tv su Eurosport, canale tematico europeo disponibile sia nel pacchetto satellitare di Sky sia in quello digitale terrestre di Mediaset Premium. In diretta streaming video l'appuntamento sarà dunque con i servizi offerti ai rispettivi abbonati da Sky Go, Premium Play ed Eurosport Player. Per quanto riguarda questa sedicesima tappa cronometro Circuito de Navarra-Logrono, il collegamento sarà dalle ore 15.00 per seguire tutte le fasi salienti della fondamentale frazione odierna, mentre al termine della tappa ci sarà la rubrica Vuelta Extra per approfondimenti e commenti. Informazioni importanti sulla corsa spagnola saranno disponibili anche sui social network: su Facebook la pagina ufficiale è Vuelta a España, mentre l'account ufficiale Twitter è @lavuelta.

IL PERCORSO DI OGGI

Dopo la cronosquadre con cui la Vuelta 2017 aveva preso il via, questa sedicesima tappa ci propone l’unica cronometro individuale: il percorso sarà leggermente ondulato, ma senza difficoltà di rilievo e si annuncia dunque perfetto per gli specialisti delle prove contro il tempo, a partire naturalmente da Chris Froome, che ha un’occasione per consolidare ulteriormente il proprio vantaggio. Una variabile da non sottovalutare è il fatto che la cronometro è collocata subito dopo il giorno di riposo, che non tutti gradiscono perché spezza il ritmo della corsa e può dunque essere fastidioso, visto che nelle crono bisogna spingere a tutta fin dal primo metro (a patto naturalmente dei non esagerare). A volere essere pignoli, di pianura vera e propria ce ne sarà poca, sarà un continuo pedalare su lievi saliscendi, come d’altronde è tipico in Spagna. Da sottolineare naturalmente i due rilevamenti cronometrici intermedi, che saranno collocati rispettivamente dopo 13 e dopo 27,9 km della tappa e ci daranno informazioni precise circa l’andamento della corsa lungo il suo svolgimento.

