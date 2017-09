FABIO FOGNINI/ Chiede scusa dopo gli insulti alla giudice: "Pronto a pagare". Nadal e Bopanna all'attacco

Fabio Fognini (Foto: LaPresse)

Voleva lasciare il segno agli US Open, invece è stato protagonista di brutto episodio: per questo Fabio Fognini in un'intervista rilasciata a Sky Sport ha provato a chiedere scusa. Le ha già fatte alla giudice di sedia Louise Engzell, che ha offeso pesantemente nel match contro Stefano Travaglia. Ora è il momento di farle a tutti gli altri: «Le donne in primis: non ho nulla contro di loro». Eppure il tennsta è stato accusato di sessismo: «Mi ha fatto male, perché non è vero: sono padre di famiglia, sono sposato, ho una mamma, una sorella ho sempre amato le donne le ho sempre rispettate, quindi mi dispiace». Intanto ha ricevuto una multa di 24mila dollari ed è stato squalificato dagli US Open. Consapevole della gravità del suo gesto, Fognini è pronto anche «ad entrare in una scuola tennis o in una scuola qualunque a parlare con i bambini e dire quello che penso, ovvero che ho sbagliato e non succederà più». Purtroppo però non è la prima volta che si rende protagonista di un comportamento del genere in campo, anche per questo il New York Times ha commentato la squalifica con «Era ora!».

MULTA E SQUALIFICA: LE REAZIONI

Ora Fabio Fognini rischia di saltare il prossimo slam, gli Australian Open, come ulteriore sanzione. Il suo procedimento è ancora pendente, quindi la squalifica potrebbe essere estesa. «Chi sbaglia paga, se questa è la decisione ne accetterò le conseguenze», ha chiarito il tennista. Rafael Nadal ha criticato la tempistica della decisione: «Se volevano sospenderlo, dovevano farlo subito, non dopo tre-quattro giorni». Dello stesso avviso Rohan Bopanna, che poi ha aggiunto: «Tutti sappiamo che ha sbagliato. Qualsiasi giocatore sa che quella non era la cosa giusta da fare». Nelle ultime ore Fabio Fognini è stato contattato anche dal presidente del CONI, Giovanni Malagò: «Spero che una volta per tutte gli serva da lezione. Non si possono tollerare certi episodi. Sa di aver sbagliato, ma ha chiesto di non essere colpevolizzato. A volte capita di perdere la testa, ma spero che questa situazione gli serva da lezione».

