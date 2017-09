Italia-Israele/ Streaming video e diretta tv Rai 1, probabili formazioni, orario, quote, risultato live

Diretta Italia-Israele, qualificazioni mondiali (LAPRESSE)

Italia-Israele sarà diretta dall’arbitro francese Benoit Bastien: ad assisterlo i guardalinee Frederic Haquette e Hicham Zakrani e il quarto uomo Benoit Millot. Si gioca martedì 5 settembre al Mapei Stadium di Reggio Emilia, per le qualificazioni ai Mondiali di Russia 2018: calcio d’inizio alle ore 20:45. SPAGNA-ITALIA, DIRETTA LIVE

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DELLE QUALIFICAZIONI MONDIALI

Italia-Israele sarà trasmessa in diretta tv esclusiva su Rai 1: collegamento dalle ore 20:30 e telecronaca dalle 20:45. Sul canale Rai Sport + HD (numero 57 del digitale terrestre e 227 di Sky) andranno invece in onda il prepartita (dalle ore 20:00) e il post-gara dalle 23:00. Il match si potrà seguire anche in streaming video gratuito, tramite il sito internet www.raiplay.it alla sezione ‘Dirette’.

DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAIPLAY.IT LA PARTITA ITALIA-ISRAELE

LO SCENARIO

Sia l’Italia che Israele sono uscite sconfitte dall’ultimo turno di qualificazioni mondiali, disputato nel week-end. Gli azzurri hanno rimediato una dura batosta dalla Spagna, che ha vinto per 3-0 al Santiago Bernabeu ipotecando il primo posto finale nel gruppo G. La doppietta di Isco e il sigillo dell’ex Juventus Morata hanno abbassato la cresta dell’Italia che si è presentata nel tempio madrileno con un modulo forse troppo spregiudicato, subendo inoltre la maggiore verve delle Furie Rosse. Israele invece è caduto in casa per mano della Macedonia, corsara al Sammy Ofer di Haifa grazie ad un gol del solito Pandev. Questa la classifica del raggruppamento prima dell’ottava e terzultima giornata: Spagna punti 19 (differenza reti +21), Italia seconda a 16 (+11), Albania terza con 12 lunghezze (+1), Israele quarto a quota 9 poi Macedonia a 6 e Liechtenstein ultimo ancora senza punti. Al termine delle qualificazioni le prime di ciascun gruppo accederanno direttamente ai Mondiali di Russia 2018, mentre le migliori otto seconde (su nove) dovranno passare dagli spareggi che al momento sembrano lo scenario più verosimile per l’Italia. Attenzione in ogni caso all’Albania allenata da Christian Panici, che in questo turno va a far visita alla Macedonia.

PROBABILI FORMAZIONI

Per il match contro Israele il ct Giampiero Ventura deve fare a meno di Leonardo Bonucci e Leonardo Spinazzola: il neo milanista ha raggiunto il limite d’ammonizioni ricevendo un turno di squalifica, mentre l’esterno dell’Atalanta si è fatto male al Bernabeu e ha lasciato il ritiro; al suo posto si è aggregato Davide Zappacosta, fresco di trasferimento dal Torino al Chelsea dell’ex ct Antonio Conte. Ventura dovrebbe riproporre il 4-2-4 su cui sta lavorando: previsti Buffon in porta, Barzagli e Astori (oppure Rugani) al centro della difesa, Conti terzino a destra e Darmian dirottato sulla corsia mancina. In mezzo al campo De Rossi e Verratti, esterni alti Candreva ed Insigne e davanti le punte Belotti ed Immobile. Il piano B comporta il passaggio al 4-3-3, con l’inserimento di un terzo centrocampista (Parolo) al posto di un attaccante (Immobile) e l’avanzamento di Candreva e Insigne nel tridente offensivo con Belotti. In casa israeliana ha tenuto banco il caso Zahavi: l’ex palermitano non ha digerito i fischi del pubblico dopo la sconfitta contro la Macedonia, e per tutta risposta ha scagliato a terra la fascia di capitano; la reazione della federcalcio non si è fatta attendere: un anno di sospensione dalla selezione maggiore che lo stesso Zahavi ha trasformato nell’addio definitivo alla Nazionale (a 30 anni). Contro l’Italia, il ct Elisha Levy dovrebbe riproporre il ‘grande vecchio’ Yossi Benayoun, oggi trentasettenne, nel ruolo di ala sinistra, con Rafaelov dall’altra parte e la coppia Cohen-Kabha a completare la linea di centrocampo. Davanti le punte Tal Ben Haim II e Melkison, in difesa da destra a sinistra previsti Bitton, Tal Ben Haim, Tzedek e Davidzada; tra i pali infine Glazer.

QUOTE E SCOMMESSE: I PRONOSTICI SULLA PARTITA

Diamo un’occhiata alle quote per la partita delle qualificazioni Mondiali tra Italia e Israele. Le agenzie di scommesse non hanno dubbi e puntano all’unisono sulla vittoria degli azzurri: snai.it abbassa il segno 1 a quota 1,14, mentre il segno 2 per il colpo esterno israeliano sale a 22,00; alta anche la valutazione attribuita al segno X per il pareggio, che corrisponde a 7,00. Dalla lavagna SNAI riportiamo anche le quote per le opzioni Under (2,15), Over (1,60), Gol (3,20) e NoGol (1,30).

