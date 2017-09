Italia-Polonia Under 20/ Streaming video e diretta tv, probabili formazioni, orario, risultato live

Diretta Italia-Polonia Under 20 (LAPRESSE)

Italia-Polonia Under 20 è una delle partite in programma martedì 5 settembre 2017, valida per il Torneo 8 Nazioni che rappresenta l’edizione riveduta e ‘allargata’ del 4 Nazioni, tradizionale appuntamento annuale riservato alle nazionali Under 20. Per Italia-Polonia l’appuntamento è allo stadio Romeo Galli di Imola, calcio d’inizio alle ore 15:00.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA (TORNEO 8 NAZIONI)

La sfida del Torneo 8 Nazioni tra Italia e Polonia Under 20 non sarà trasmessa in diretta tv né in diretta streaming video da canali in italiano.

COME ARRIVANO GLI AZZURRINI

La Nazionale Under 20, allenata dall’ex Fiorentina Primavera Federico Guidi, ha svolto un raduno di quattro giorni al Centro di Preparazione Olimpica Giulio Onesti di Roma, per prepararsi al meglio in vista del Torneo 8 Nazioni che rappresenta un appuntamento prestigioso, a maggior ragione quest’anno in cui per la prima volta partecipano 8 squadre anziché le tradizionali 4.

I CONVOCATI

Di seguito l’elenco dei giocatori convocati dal ct Guidi per le partite del Torneo 8 Nazioni. Portieri: Andrea Zaccagno (Pistoiese), Mattia Del Favero (Juventus). Difensori: Giuseppe Scalera (Bari), Andrés Llamas Acuna (Milan), Ivan De Santis (Ascoli), Riccardo Marchizza (Avellino), Marco Varnier (Cittadella), Alessandro Vogliacco (Juventus), Leonardo Sernicola (Matera), Pietro Beruatto (Vicenza). Centrocampisti: Matteo Pessina (Spezia), Giulio Maggiore (Spezia), Francesco Cassata (Sassuolo), Gaetano Castrovilli (Cremonese), Alberto Picchi (Empoli). Attaccanti: Simone Edera (Torino), Ferdinando Del Sole (Pescara), Federico Bonazzoli (Spal), Marco Tumminello (Crotone), Simone Mazzocchi (Siracusa), Giuseppe Antonio Panico (Cesena), Simone Lo Faso (Fiorentina).

PROBABILI FORMAZIONI

Probabile l’impiego del modulo 4-4-2 da parte dell’Italia Under 20: Federico Guidi dovrebbe schierare Del Favero in porta, Varnier e Marchizza al centro della difesa, Sernicola come esterno basso a destra e Scalera in posizione di terzino sinistro. In mezzo al campo Cassata e Maggiore, sulle fasce Edera e Pessina e in attacco il tandem formato da Tumminello e Bonazzoli. La Polonia Under 20 dovrebbe rispondere con un 4-2-3-1: in porta Majecki, davanti a lui i difensori centrali Chrusciel e Dzieciol, a completare la retroguardia i terzini Zajac (destra) e Holownia (sinistra). Centrocampisti Ambrosiewicz e Gojko, sulla trequarti Jagiello, Wojtkowski e Adamczyk e centravanti Listkowski.

