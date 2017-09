Italia-Russia Under 19/ Streaming video e diretta tv, probabili formazioni, orario, risultato live

Diretta Italia-Russia Under 19 (LAPRESSE)

Martedì 5 settembre 2017 torna in campo l’Italia Under 19 per un’altra amichevole, questa volta contro i parietà della Russia: la partita si gioca dalle ore 15:30 allo stadio ‘Mirabello’ di Reggio Emilia.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA (AMICHEVOLE)

L’amichevole tra Italia e Russia Under 19 non sarà trasmessa in diretta tv né in diretta streaming video da canali in italiano.

COME ARRIVA L'ITALIA

Secondo impegno in pochi giorni per i ragazzi allenati da Paolo Nicolato, che settimana scorsa hanno affrontato la Turchia terminando con un pareggio per 1-1. Nella prima frazione di gioco i turchi si erano portato in vantaggio grazie ad Oktay (21’), gli azzurrini però non si sono dati per vinti e in piena zona Cesarini hanno riacciuffato la parità: rovesciata di Scamacca, respinta del portiere avversario Dadaktenez e tap-in vincente dell’attaccante Marco Olivieri, classe 1999 in forza alla Juventus ed uno dei tanti subentrati nel corso della ripresa. Prestazione a due volti per l’Italia Under 19, che non ha entusiasmato nei primi 45 minuti mostrando invece segnali più incoraggianti dopo l’intervallo, anche in virtù del punteggio sfavorevole. Nel week-end a fare notizia non è stato il campo ma una questione extra, ovvero la convocazione degli attaccanti Riccardo Scamacca e Moise Kean. Ufficialmente decretata per motivi disciplinari: stando alla ricostruzione filtrata dal ritiro, i due si sarebbero resi protagonisti di qualche bravata scherzosa di troppo, che avrebbe fatto propendere il ct Nicolato per l’allontanamento.

PROBABILI FORMAZIONI

Il tecnico dell’Under 19 deve in ogni caso pensare all’amichevole con la Russia, che si presenta come un test probante in vista dei prossimi impegni ufficiali. Quanto alla formazione titolare, è probabile che Nicolato opti per un undici simile a quello di venerdì (al netto delle suddette novità relative all’attacco): previsti quindi Cerofolini in porta, Edoardo Bianchi e Bastoni a protezione dell’area, Candela e Tripaldelli terzini. A metacampo Melegoni potrebbe rilevare Marcucci e far coppia con Gabbia, mentre gli esterni alti saranno ancora Frattesi e Zaniolo. Davanti, al posto di Scamacca e Kean, spazio a Pinamonti ed Olivieri.

I PROSSIMI IMPEGNI

Nel mese di ottobre l’Italia Under 19 sarà impegnata nelle qualificazioni ai prossimi campionati Europei di categoria, che si terranno in Finlandia nell’estate 2018: tre gli appuntamenti contro Moldavia (mercoledì 4/10), Estonia (sabato 7) e Svezia (martedì 10).

