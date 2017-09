Liechtenstein-Spagna/ Streaming video e diretta tv, probabili formazioni, orario, quote, risultato live

Diretta Spagna-Liechtenstein, qualificazioni mondiali (LAPRESSE)

Liechtenstein-Spagna sarà diretta dall’arbitro bulgaro Ivaylo Stoyanov, assistito dai guardalinee Ivo Kolev e Petar Dzhuganski e dal quarto uomo Georgi Kabakov. Appuntamento al Rheinpark Stadion di Vaduz per l’ottava giornata delle qualificazioni mondiali: Liechtenstein e Spagna, avversarie dell’Italia nel gruppo G, si affrontano dalle ore 20:45.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITE DELLE QUALIFICAZIONI MONDIALI

Il match tra Liechtenstein e Spagna, valido per le qualificazioni ai Mondiali di Russia 2018, sarà trasmesso in diretta tv da Sky sui canali Sport 3 HD (il numero 203) e Calcio 1 HD (n.251): telecronaca dalle ore 20:45. I clienti Sky abbonati al pacchetto Sport o al pacchetto Calcio potranno seguire la partita anche in diretta streaming video, tramite l’applicazione SkyGo disponibile per pc, tablet e smartphone; per i non abbonati il codice per l’acquisto in pay-per-view è 405793.

LO SCENARIO

Situazione favorevole alla Spagna che nel fine settimana ha battuto nettamente l’Italia per 3-0, mettendo una seria ipoteca sul primo posto finale nel girone che garantirà la qualificazione diretta ai Mondiali. 19 punti per le Furie Rosse allenate da Julen Lopetegui, che in caso di arrivo a pari punti con gli azzurri saranno -salvo imprevisti cloamorosi- favoriti dalla differenza reti (al momento ben superiore a quella italiana, +21 a +11). Il match di Vaduz rappresenta il più classico dei testacoda, perché il Liechtenstein del ct austriaco Rene Pauritsch occupa l’ultima posizione nel gruppo G; inoltre la nazionale rossoblu hanno perso tutte le partite di qualificazione disputate sinora (7 su 7, l’ultima 2-0 in Albania), riuscendo a realizzare appena un gol.

PROBABILI FORMAZIONI

Contro l’Italia, il ct spagnolo Lopetegui ha optato per uno schieramento senza prima punta, con Isco a svariare sul fronte offensivo e gli esterni Silva ed Asensio pronti a tagliare verso il centro. Nella trasferta di Vaduz dovrebbe esserci spazio dall’inizio anche per Morata, che sarà probabilmente calato nel tridente offensivo assieme a Silva e Isco; a centrocampo confermati Iniesta, il pilone Busquets e Koke (o in alternativa Thiago Alcantara), in difesa da destra a sinistra Carvajal, Sergio Ramos, Piqué e Jordi Alba, tra i pali de Gea. Assetto più prudente per il Liechtenstein che dovrebbe rispondere con un 4-5-1 (o 4-1-4-1): in porta il capitano Jehle, davanti a lui i difensori centrali Malin e Kaufmann, a completare la difesa i terzini Quintans (lato destro) e Goppel (sinistra). In mezzo al campo Martin Buchel affiancato dagli interni Wieser e Hasler, mentre sulle fasce dovrebbero muoversi Salanovic e Burgmeier; unica punta il figlio d’arte Yannick Frick, classe 1998 che milita in Italia nel Perugia.

QUOTE E SCOMMESSE: I PRONOSTICI SULLA PARTITA

Pronostici tutti favorevoli alla Spagna e non potrebbe essere altrimenti, anche se il recente pareggio per 0-0 tra Francia e Lussemburgo ci ha ricordato come nel calcio possa sempre esserci spazio per le sorprese più clamorose. In ogni caso, le agenzie di scommesse puntano all’unanimità sulla vittoria esterna delle Furie Rosse: snai.it propone alla quota minima di 1,01 il segno 2 per il successo spagnolo, mentre il segno 1 per l’affermazione del Liechtenstein si alza fino a quota 40,00; a 20,00 infine il segno X per l’eventuale pareggio tra le due squadre. Under 6,50, Over 1,08, Gol 4,00 e NoGol 1,18.

