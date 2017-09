Macedonia-Albania/ Streaming video e diretta tv, probabili formazioni, orario, quote, risultato live

Diretta Macedonia-Albania, qualificazioni mondiali (LAPRESSE)

Macedonia-Albania sarà diretta dall’arbitro svedese Jonas Ericsson: a completare la squadra disciplinare i guardalinee Mathias Klasenius e Daniel Warnmark e il quarto uomo Andreas Ekberg. Le due nazionali si affrontano martedì 5 settembre 2017 allo Stadio Mladost di Sturmica (calcio d’inizio ore 20:45), per l’ottava e terzultima giornata delle qualificazioni ai prossimi Mondiali (Russia 2018).

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DELLE QUALIFICAZIONI MONDIALI

Il match di Sturmica tra Macedonia e Albania non sarà trasmessa per intero in diretta tv, né in diretta streaming video, da canali in italiano. Sui canali Sky Sport 1 HD (il numero 201) e Super Calcio HD (n.206) andrà in onda WC 2018 Diretta Gol European Qualifiers, con aggiornamenti in tempo reale da tutti i campi della serata.

LO SCENARIO

Questa la classifica del gruppo G a tre turni dalla fine: Spagna 19 punti, Italia 16, Albania 12, Israele 9, Macedonia 6 e Liechtenstein 0. Al termine delle qualificazioni le prime classificate di ogni girone riceveranno il pass per la fase finale in Russia, mentre le 8 migliori seconde dovranno passare per le forche caudine degli spareggi. In questo momento l’Albania, allenata dall’italiano Christian Panucci che è succeduto a Gianni De Biasi, può ancora coltivare qualche speranza di secondo posto, anche se lo svantaggio rispetto all’Italia (impegnata in casa contro Israele) rimane rilevante (4 lunghezze). Discorso chiuso invece per la Macedonia che però nel fine settimana si è regalata una soddisfazione, andando a vincere in Israele per 0-1 grazie ad un altro gol di Goran Pandev, il numero 30 dell’attaccante genoano in Nazionale maggiore. L’Albania invece ha archiviato la pratica Liechtenstein con una rete per tempo: a segno Odise Roshi al 54’ minuto e il capitano Ansi Agolli al 78’.

PROBABILI FORMAZIONI

La Macedonia allenata da Igor Angelovski dovrebbe confermare il 3-4-1-2 titolare sabato ad Haifa: previsti quindi Dimitriesvki in porta e Musil, Ristevski e Velkovski a completare il pacchetto arretrato. Sulle fasce Ristosvski e Alievski, a centrocampo Nikolov e Spirovski, tra le linee Bardhi (o il palermitano Trajkovski) e in attacco il tandem ‘italiano’ Pandev-Nestorovski. Anche Panici dovrebbe mantenere invariato il suo undici base: davanti al portiere dell'Atalanta Berisha spazio ai difensori centrali Arlind Ajeti e Mavraj, mentre i terzini saranno il napoletano Hysaj a destra e Agolli dalla parte opposta. Centrocampo affidato ad Abrasi e Basha, mentre Memushaj dovrebbe agire più avanzato in posizione di trequartista; esterni alti Roshi e Grezda, centravanti Llullaku.

QUOTE E SCOMMESSE: I PRONOSTICI SULLA PARTITA

Pronostico in grande equilibrio secondo le agenzie di scommesse: snai.it ad esempio propone la stessa quota, 2,70, sia per il segno 1 (vittoria della Macedonia) che per il segno 2 (successo dell’Albania), mentre il segno X per l’eventuale pareggio è valutato 3,10. Under 1,50, Over 2,35, Gol 1,95 e NoGol 1,75.

