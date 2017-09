Maradona vs Icardi / Lui al posto di Higuain? Mancanza di rispetto, e su Wanda Nara…

Mauro Icardi, Inter - LaPresse

Diego Armando Maradona torna allo scoperto e come da copione, ogni qual volta apre bocca, le sue dichiarazioni fanno discutere. Il Pibe de Oro è stato intervistato dai microfoni del quotidiano argentino Clarin, a DirecTv Sports, e nell’occasione ha ribadito il proprio astio nei confronti del centravanti dell’Inter, Mauro Icardi. Il capitano nerazzurro ha ricevuto la chiamata del commissario tecnico della Selecion, Jorge Sampaoli, in vista degli impegni valevoli per le qualificazioni ai mondiali di questi giorni, e a riguardo l’ex attaccante del Napoli ha ammesso: «Appena guardo la formazione dell'Argentina mi spavento. Penso che ci siano giocatori migliori di quelli che quest'uomo sceglie. Icardi? Se pensano di trovare in lui Batistuta, si sbagliano di grosso». Secondo Maradona, convocare Icardi e non Higuain è stato un grosso errore: «Il taglio di Higuain è una mancanza di rispetto – ha proseguito l’ex giocatore - il Pipita può aver sbagliato qualche gol, ma non si può convocare un giocatore che non conosce nessuno al posto di uno come Gonzalo, conosciuto in tutto il mondo».

FRECCIATE ANCHE A ZANETTI

Ma non finisce qui perché Maradona ce l’ha anche con la moglie di Icardi, nonché sua procuratrice, la bella Wanda Nara: «Un aneddoto? L'ex ct Edgardo Bauza mi confermò di aver ricevuto tre chiamate di Wanda Nara. Questo episodio lasciò perplesso l'allenatore, che ancora oggi si chiede come lei avesse potuto ottenere il suo numero di telefono». Un Maradona che non si risparmia, prendendo addirittura di mira il vicepresidente dell’Inter, Javier Zanetti, bandiera della nazionale argentina e riconosciuto all’unanimità per la sua professionalità. L’ex capitano interista è definito da Diego «un rappresentante di Icardi…». Dichiarazioni che sicuramente faranno discutere e siamo certi che le repliche dei diretti interessati non tarderanno ad arrivare.

