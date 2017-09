MotoGP/ Infortunio per Crutchlow: si taglia il tendine dell’indice sinistro, Misano a rischio?

Cal Crutchlow - Instagram

Dopo Valentino Rossi c’è il rischio che un altro protagonista possa dare forfeit al gran premio MotoGp di Misano Adriatico in programma questo weekend. Si tratta precisamente di Cal Crutchlow, pilota inglese che corre sulla Honda per il team LCR. Il centauro si è tagliato un dito in casa, mentre stava usando il coltello in cucina. Una vera e propria disavventura per il britannico che da tempo ormai vive in Italia, precisamente a Quarrata, località in provincia di Pistoia (Toscana). L’incidente, come da indiscrezioni circolanti, sarebbe avvenuto qualche sera fa, e durante il fattaccio Crutchlow si sarebbe addirittura lesionato il tendine dell’indice della mano sinistra. Presentatosi in pronto soccorso a Pistoia il giorno seguente, è stato visitato dal dotto Riccardo Simonti, e il dito è stato suturato e medicato.

LE PAROLE DI CRUTCHLOW

Recatosi poi presso la clinica mobile di Parma che si occupa della cura dei piloti del motomondiale, l’indice è stato quindi steccato. «Gli uomini non dovrebbero mai entrare in cucina», scherza lo stesso Cal in un video postato sul proprio profilo Facebook, che poi aggiunge: «Sfortunatamente mi sono tagliato e ho lesionato il tendine dell'indice sinistro. La gara? Sono sicuro che sarà difficile, ma proverò a dare il 100% come sempre. Vediamo come va». Crutchlow dovrebbe farcela per il weekend, visto che trattasi solo di un taglio, ma nulla sarà da lasciare al caso vista la zona delicata, e solo nelle prossime ore sapremo se il pilota britannico potrà correre o meno a Misano. Ricordiamo che il centauro della LCR si trova attualmente all’ottavo posto in classifica a quota 89 punti, ad una sola lunghezza di distanza da Jorge Lorenzo.

