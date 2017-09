PATRICK CUTRONE/ Gol anche con l’Italia Under-21: momento magico per il talento di casa Milan

Cutrone, attaccante Milan - LaPresse

Non trova la parola fine il momento magico di Patrick Cutrone. Il giovane attaccante di casa Milan ha segnato anche ieri sera, nella sfida amichevole giocatasi dalla nazionale italiana under-21 al Tombolato di Cittadella. L’avversaria era la Slovenia, e sono bastati poco più di 20 minuti (per l’esattezza 21), per far timbrare il cartellino al gioiello comasco: cross del centrocampista della Roma, Verde, con Cutrone che aggancia in area, si gira e fa partire un rasoterra che trafigge il portiere avversario. Scatenato il baby milanista, che alla sua seconda presenza con gli azzurrini, trova subito il gol. Una prestazione positiva, l’ennesima da quando il Milan è tornato in campo con il Lugano, primissima amichevole pre-campionato. Un gol che tra l’altro va a replicare a quello di André Silva, che invece, due giorni fa, aveva segnato con la nazionale maggiore portoghese durante il match con l’Ungheria.

OTTO GOL FRA AMICHEVOLI E NON

Un inizio di stagione davvero indiavolato per Cutrone, che come dicevamo poco fa, ha iniziato a segnare fin da subito, in occasione della prima uscita del Diavolo: pronti-via e al primo appuntamento col Lugano arriva subito la rete. Patrick replica poche settimane dopo, con la doppietta durante la prestigiosa gara contro il Bayer Monaco, due reti che convincono gli addetti ai lavori, anche se arrivate solo in amichevole. Arrivano quindi i match di qualificazione all’Europa League, e Cutrone si ripete: un gol contro il Craiova a San Siro, e un’altra rete contro lo Shkendija in Macedonia. Avversari deboli e amichevoli estive diranno i più scettici, e Cutrone decide quindi di zittire tali voci facendosi trovare pronto anche quando le sfide contano ancora di più. Inizia il campionato e contro il Crotone sale in cattedra: rigore procurato, gol e assist. Passano sette giorni e trova la rete contro il Cagliari del momentaneo uno a zero. Insomma, un momento magico, che nessuno in casa Milan vuole che finisca, a cominciare da Montella, che si gode il suo talentino.

