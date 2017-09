Probabili formazioni/ Italia Israele: quote, le ultime novità live (qualificazioni Mondiali 2018)

Probabili formazioni Italia Israele (Foto LaPresse)

Italia Israle si gioca alle ore 20:45 di martedì 5 settembre: ottava giornata del girone G nelle qualificazioni al Mondiale 2018, gli Azzurri tornano in campo a pochi giorni dalla disfatta del Santiago Bernabeu che ha praticamente cancellato ogni possibilità di primo posto e, dunque, qualificazione immediata alla fase finale. A meno di un crollo della Spagna, l’Italia sarà costretta ad affrontare il playoff; per arrivarci dovrà fare punti nelle prossime partite (una delle seconde rimarrà fuori) e in ogni caso bisognerà riscattare lo 0-3 di sabato sera, infondendo nuove certezze nel gruppo. Israele arriva dalla sconfitta rimediata in casa contro la Macedonia, ma in ogni caso non era più in corsa per la qualificazione. Andiamo dunque a studiare in maniera più dettagliata quelle che potrebbero essere le scelte dei due allenatori, analizzando nel dettaglio le probabili formazioni di Italia Israele.

QUOTE E SCOMMESSE: IL PRONOSTICO SULLA PARTITA

Per Italia Israele le quote proposte dall’agenzia di scommesse Snai danno ragione agli Azzurri, come era facile immaginare: il segno 1 per la vittoria della nostra Nazionale vale 1,12 mentre il pareggio (segno X) è opportunità da 7,75. Quota già piuttosto alta, di conseguenza il segno 2 per il potenziale colpo esterno di Israele non può che avere un valore ancora superiore: infatti varrebbe addirittura 25,00 volte la somma che avrete deciso di mettere sul piatto.

FORMAZIONI ITALIA: I DUBBI DI VENTURA

Nonostante le critiche piovute, Giampiero Ventura dovrebbe confermare il 4-2-4 anche se ci sono state prove di 4-2-3-1; non cambia la sostanza, il centrocampo prevederà sempre la cerniera composta da Verratti e De Rossi e lo schema sarà offensivo. Belotti confermato in ogni caso, al suo fianco potrebbe avere una possibilità Eder; ci saranno altri cambi nella formazione, uno sicuramente forzato per la squalifica di Bonucci. Qui sono in tre a giocarsi due maglie: Barzagli, Rugani e Astori con i primi due che sembrano favoriti. Sulle corsie laterali invece Zappacosta, chiamato dopo l’infortunio di Spinazzola, contende già una maglia da titolare ad Andrea Conti per la destra, mentre non dovrebbero esserci problemi per Darmian che occuperà la fascia opposta. Dubbi anche sugli esterni offensivi: se Lorenzo Insigne sembra essere certo del posto a sinistra, sulla destra Candreva parte in vantaggio ma la sua posizione di titolarità è insidiata da Bernardeschi, anche se il nuovo acquisto della Juventus ha giocato solo uno spezzone di Supercoppa all’inizio di questa stagione. In porta ovviamente ci sarà ancora Buffon, chiamato a riscattare la magra figura del Bernabeu.

FORMAZIONI ISRAELE: LE SCELTE DI LEVY

Elisha Levy dovrebbe confermare la formazione che ha perso a sorpresa contro la Macedonia: sarà dunque un 4-3-3 con il richiamato Benayoun che agirà nel ruolo di finto attaccante, avendo come supporti esterni Melikson e Ben Chaim (il giocatore che aveva segnato nella partita di andata contro l’Italia). In porta Glazer resta favorito sulla concorrenza; Ben Bitton e Davidzada presidieranno le corsie, mentre la coppia centrale sarà formata da Ben Haim e Tzedek. Anche a centrocampo ci sono pochi dubbi circa i giocatori che scenderanno in campo: Michael Ohana sarà il perno centrale incaricato di proteggere la difesa e iniziare l’azione di Israele, ai suoi lati sembra certo che a essere in campo saranno Marwan Kabha e Almog Cohen. Levy vuole giocarsela con gli stessi anche per lanciare un segnale, volendo dare la prova che i suoi giocatori siano in grado di riscattarsi dopo una sconfitta sorprendente che allontana Israele dal terzo posto nel girone G (per quanto sia platonico, visto che la qualificazione al Mondiale o comunque l’accesso alla sfida di playoff è riservata soltanto alle prime due).

IL TABELLINO

ITALIA (4-2-4): Buffon; A. Conti, Barzagli, Rugani, Darmian; Verratti, De Rossi; Bernardeschi, Belotti, Eder, L. Insigne

Allenatore: Giampiero Ventura

ISRAELE (4-3-3): Glazer; Ben Bitton, Ben Haim, Tzedek, Davidzada; Kabha, Ohana, Cohen; Melikson, Benayoun, Ben Chaim

Allenatore: Elisha Levy

© Riproduzione Riservata.