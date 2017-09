Pronostici qualificazioni Mondiali 2018/ Le scommesse sulle partite dei gironi D, G, I

Pronostici qualificazioni Mondiali 2018 (Foto LaPresse)

Ultima tornata dei pronostici per le partite di qualificazione ai Mondiali 2018: le gare di martedì 5 settembre valgono per l’ottava giornata dei gironi D, G E I e sono piuttosto interessanti per definire le posizioni finali e, dunque, quali squadre si qualificheranno subito alla fase finale in Russia e quali invece dovranno passare attraverso i playoff. Andiamo subito a vedere quali siano le gare più interessanti in programma oggi, ricordando che iniziano tutte alle ore 20:45.

ITALIA ISRAELE (GIRONE G)

Gli Azzurri cercano pronto riscatto dopo aver perso in Spagna: archiviata nei fatti la possibilità di vincere il girone, adesso all’Italia non resta che blindare il secondo posto e questa partita di Reggio Emilia rappresenta sicuramente la possibilità di farlo, tenendo a distanza l’Albania contro cui giocheremo nell’ultimo turno. Israele arriva dalla clamorosa sconfitta interna contro la Macedonia: in più si è aperto il caso Eran Zahavi, che uscendo dal campo ha gettato a terra la fascia di capitano, e squalificato per un anno dalla federazione, ha sostanzialmente detto basta alla nazionale. I valori in campo sono ben diversi e si era visto anche all’andata; difficile pensare che l’Italia possa non vincere anche considerando le difficoltà psicologiche a seguito dello 0-3 del Bernabeu. Dunque pronostico a favore degli Azzurri, senza sè e senza ma (segno 2).

LICHTENSTEIN SPAGNA (GIRONE G)

L’unico punto di domanda forse è legato a quanti gol la Spagna riuscirà a segnare in questa trasferta: all’andata erano stati otto e questo aveva messo tanta pressione all’Italia, costretta a inseguire anche in termini di differenza reti e obbligata a vincere in terra iberica. E’ di fatto indiscutibile che le Furie Rosse andranno a vincere in Lichtenstein; difficile che si ripeta lo stesso caso di Francia-Lussemburgo, la Spagna di Julen Lopetegui è una nazionale abituata a dominare nelle qualificazioni e il 3-0 rifilato all’Italia lo scorso sabato è stato il risultato decisivo per chiudere i conti in termini di qualificazione alla fase finale dei Mondiali senza passare dai playoff. Diciamo dunque vittoria della Spagna (segno 2) con, appunto, motivi di interesse che riguardano i gol che eventualmente la nazionale iberica riuscirà a segnare.

IRLANDA SERBIA (girone D)

E’ indiscutibilmente il big match del girone D: a Dublino si gioca quello che è uno scontro diretto per il primo posto e la qualificazione immediata ai Mondiali. La Serbia ci arriva con due punti di vantaggio; all’andata è finita 2-2 e questo risultato potrebbe costare caro a una nazionale che ha tanto talento ma spesso e volentieri ha faticato a metterlo in mostra. Una Serbia che anche pareggiando non sarebbe certa di qualificarsi subito, perchè perdere una delle due partite finali potrebbe significare subire il sorpasso irlandese; sarebbe una vera beffa però, visto il girone che ha giocato la nazionale balcanica. E’ difficile dare un pronostico: solitamente in queste situazioni l’orgoglio verde si manifesta (ricorderete la vittoria contro la Germania) ma è anche vero che l’avversario è tosto e sta giocando molto bene. Diciamo allora un pareggio (segno X), ma è un pari che tende più verso l’Irlanda, dunque una sorta di 1X in caso di doppia possibilità.

TURCHIA CROAZIA (GIRONE I)

Scegliamo questa partita tra quelle del girone I: una delle due con le quali potrebbe decidersi la corsa al primo posto e ai playoff. La Croazia è prima nel gruppo dopo aver battuto il Kosovo; tuttavia non è ancora certa della qualificazione immediata ai Mondiali, perchè ha almeno due partite difficili e la prima è proprio questa. La Turchia è una nazionale cresciuta da qualche anno; era riuscita a prendersi in extremis la fase finale degli Europei e rischia di ripetersi anche in Coppa del Mondo. Diciamo che una vittoria croata chiuderebbe i conti nel senso che taglierebbe fuori i turchi, che però resterebbero in corsa per i playoff; poi bisognerebbe andare a valutare quello che succederà in Islanda, dove gli scandinavi e l’Ucraina giocano una partita altrettanto decisiva. Per questa sfida comunque ci sentiamo di dare il favore alla Croazia; diciamo allora segno 2, ma sicuramente la Turchia ha ampie possibilità di pareggiare o addirittura vincere.

