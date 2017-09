Risultati/ Europei basket 2017: classifica aggiornata, diretta live score (4^ giornata)

Risultati Europei basket 2017 (Foto LaPresse)

Gli Europei basket 2017 entrano oggi nella quarta e penultima giornata: in campo anche l’Italia che, 2-1 nelle prime due sfide, va a caccia del pass per gli ottavi di finale. Giocano tutti i gironi: andiamo dunque a vedere quali sono le partite che ci attendono. Nel girone A avremo Islanda-Slovenia (ore 12:45), Polonia-Francia (ore 15:30) e Grecia-Finlandia (ore 19); per il girone B in campo Ucraina-Lituania (ore 14:45), Italia-Germania (ore 17:30) e Israele-Georgia (ore 20:30); nel girone C le partite sono Repubblica Ceca-Montenegro (ore 14), Croazia-Spagna (ore 16:45) e Romania-Ungheria (ore 19:30) e infine per il girone D abbiamo Russia-Lettonia (ore 13:15), Gran Bretagna-Serbia (ore 16) e Turchia-Belgio (ore 20).

LE SPERANZE AZZURRE

L’Italia arriva alla partita contro la Germania con due vittorie e una sconfitta; occupa la prima posizione nel girone B insieme ai tedeschi e alla Lituania, rispetto alle quali per il momento ha un prezioso vantaggio in termini di differenza canestri. Vincere oggi significherebbe staccare il pass per gli ottavi; resta poi la partita contro Israele, ma salendo a quota 7 punti saremmo sostanzialmente irraggiungibili da almeno una delle tre squadre di fondo, che diventerebbero due qualora l’Ucraina - come probabile - dovesse perdere contro la Lituania. Battere la Germania però significherebbe anche confermare il primo posto, importante per l’incrocio negli ottavi: al momento la nostra avversaria sarebbe la Polonia, sicuramente più abbordabile rispetto a Slovenia o Francia che occupano le prime due posizioni del girone A. Bisogna insomma puntare a rimanere prima o seconda: in questo senso la nostra avversaria potrebbe essere la Finlandia, favorita sicuramente dal fatto di aver giocato in casa il primo turno.

LE ALTRE

Negli altri gironi la situazione è piuttosto definita: Slovenia (girone A), Spagna e Croazia (girone C) e Russia (girone D) sono le uniche imbattute nella prima fase degli Europei 2017. Sostanzialmente già qualificate, proveranno ora a prendersi il primo posto nel rispettivo gruppo; ecco perchè a Cluj-Napoca bisogna assolutamente mettere gli occhi sulla partita tra Croazia e Spagna, delicatissima al di là di essere una splendida sfida. Nel girone A la Slovenia può mettere al sicuro il primo posto contro la modesta Islanda (ancora senza vittorie), la Russia ha una sorta di derby contro la Lettonia che a sorpresa si è presa il secondo posto nel girnoe (insieme alla Serbia, ma con migliore differenza canestri) e battendola sarebbe in grado di blindare la sua prima posizione.

GIRONE A

ore 12:45 Islanda-Slovenia

ore 15:30 Polonia-Francia

ore 19:00 Grecia-Finlandia

CLASSIFICA: Slovenia 6, Francia 5, Finlandia 5, Polonia 4, Grecia 4, Islanda 3

GIRONE B

ore 14:45 Ucraina-Lituania

ore 17:30 Italia-Germania

ore 20:30 Israele-Georgia

CLASSIFICA: Italia 5, Germania 5, Lituania 5, Georgia 4, Ucraina 4, Israele 4

GIRONE C

ore 14:00 Repubblica Ceca-Montenegro

ore 16:45 Croazia-Spagna

ore 19:30 Romania-Ungheria

CLASSIFICA: Spagna 6, Croazia 6, Montenegro 4, Ungheria 4, Repubblica Ceca 4, Romania 3

GIRONE D

ore 13:15 Russia-Lettonia

ore 16:00 Gran Bretagna-Serbia

ore 20:00 Turchia-Belgio

CLASSIFICA: Russia 6, Lettonia 5, Belgio 4, Turchia 3, Serbia 3, Gran Bretagna 3

