Risultati/ Qualificazioni Europei Under 21 2019: diretta gol live score (oggi 5 settembre)

Si giocano oggi molte partite delle qualificazioni agli Europei Under 21 2019: manifestazione che si disputerà in Italia tra due estati, come sempre vede ai nastri di partenza tante nazionali che andranno a caccia del pass per la fase finale; al momento la sola Italia è qualificata, naturalmente in qualità di Paese organizzatore (alcune gare saranno giocate anche a San Marino, che però non avrà il pass automatico), per conquistare gli altri 11 posti le Nazionali in corsa dovranno arrivare prime nel loro girone oppure disputare i playoff riservati alle quattro migliori seconde, che attribuiranno gli ultimi due posti.

LE BIG

Un vero e proprio giro d’Europa, che ci aiuterà a capire meglio quali potrebbero essere le gerarchie di un biennio che è appena cominciato e di conseguenza sta proponendo diversi volti nuovi. Oggi sulla carta per le Under 21 più blasonate non ci dovrebbero essere particolari problemi: i campioni d’Europa in carica della Germania giocheranno in casa contro il Kosovo, per i vice-campioni della Spagna trasferta lunga ma tecnicamente di certo non impossibile contro l’Estonia, mentre l’Inghilterra ospiterà la Lettonia e la Francia giocherà in casa contro il Kazakhstan, anche se i nostri cugini d’Oltralpe nello scorso biennio sono stati eliminati dalla Macedonia (oggi di scena in Armenia) e di conseguenza hanno imparato che nulla si deve dare per scontato. Tra le partite più interessanti potremmo invece forse scegliere Belgio-Turchia, Portogallo-Galles e Scozia-Olanda. Per gli amanti del calcio sarà comunque una splendida giornata alla ricerca di nuovi talenti da scoprire, anche se non scenderà in campo l’Italia che è già certa del proprio posto agli Europei.

RISULTATI QUALIFICAZIONI UNDER 21

Ore 17.00

Armenia-Macedonia

Azerbaigian-Irlanda

Ungheria-Malta

Ore 18.00

Andorra-Ucraina

Bulgaria-Lussemburgo

Danimarca-Lituania

Finlandia-Far Oer

Repubblica Ceca-Bielorussia

Romania-Svizzera

Russia-Gibilterra

Ore 18.30

Francia-Kazakhstan

Ore 18.45

Svezia-Cipro

Ore 19.00

Germania-Kosovo

Norvegia-Islanda

Ore 19.15

Estonia-Spagna

Ore 20.00

Belgio-Turchia

Ore 20.15

Portogallo-Galles

Ore 20.30

Scozia-Olanda

Slovacchia-Irlanda del Nord

Ore 20.45

Inghilterra-Lettonia

