Risultati/ Qualificazioni Mondiali 2018: classifica aggiornata, diretta gol live score gironi D, G, I (oggi)

Risultati qualificazioni Mondiali 2018 (LaPresse)

Ultima giornata dedicata alle qualificazioni Mondiali 2018, almeno per settembre: siamo nell’ottavo turno e i gironi coinvolti sono D, G e I. Siamo sempre più vicini alla conclusione dell’enigma: scoprire quali saranno le 9 squadre che si qualificheranno direttamente per la fase finale e quali saranno le otto che disputeranno i playoff, per gli ultimi quattro posti concessi alla UEFA. Le partite di questa sera dunque sono decisive, in un modo o nell’altro: si giocano tutte alle ore 20:45 e sono Austria-Georgia, Irlanda-Serbia e Moldavia-Galles (girone D), Italia-Israele, Lichtenstein-Spagna e Macedonia-Albania (girone G), Islanda-Ucraina, Kosovo-Finlandia e Turchia-Croazia (girone I).

LE SPERANZE AZZURRE

Purtroppo la sconfitta maturata al Bernabeu ha affondato le speranze di primo posto per l’Italia: per andare subito ai Mondiali evitando gli spareggi servirebbe che la Spagna perdesse 4 punti nei nostri confronti, pareggiando due delle ultime tre partite. Avendo sempre vinto - con la sola eccezione della partita allo Juventus Stadium - le Furie Rosse da questo punto di vista corrono ben pochi pericoli. All’Italia non resta che tenere a distanza l’Albania - basterà fare 4 punti in più - e andare a giocarsi il playoff, sperando in un avversario poco ostico. Chiaramente Giampiero Ventura dovrà tenere alta la concentrazione: non solo perchè il miracolo potrebbe sempre avvenire, ma anche per dare un segnale e arrivare agli spareggi nel migliore dei modi.

IL GIRONE D

Nel girone D la partita dell’Aviva Stadium rischia di essere un vero e proprio spareggio: la Serbia ci arriva con due punti di vantaggio sull’Irlanda e, avendo l’ultima partita in casa contro la Georgia - mentre i verdi andranno in Galles - sa che anche un pareggio potrebbe essere utile per qualificarsi, a patto di non andare a perdere punti in Austria. Non è chiusa nemmeno la questione playoff: l’Austria oggi potrebbe rimettersi in piena corsa (è a -5 dall’Irlanda), soprattutto è il Galles che tifa per un pareggio (terrebbe aperta la porta sulla vittoria del girone) o una vittoria della Serbia, grazie alla quale potrebbe addirittura operare il sorpasso al secondo posto vincendo in Moldavia. Questo è sicuramente il girone più aperto di tutti, e sarà incerto fino all’ultima delle dieci giornate.

IL GIRONE I

Con la vittoria sul Kosovo, la Croazia si è ripresa la vetta della classifica: ha due punti di vantaggio sull’Ucraina alla quale farà visita nell’ultima giornata. Anche in questo gruppo è tutto in divenire: oggi le prime due della classe sono attese a trasferte difficili, soprattutto Islanda e Turchia sanno che con una vittoria si rimetterebbero in corsa anche per vincere il girone e andare direttamente ai Mondiali. A sparigliare le carte è stata la vittoria della Finlandia contro gli islandesi: il rischio per la sorpresa degli Europei 2016 è che lo 0-1 di Helsinki abbia chiuso le porte alla prima Coppa del Mondo della storia, senza quel ko oggi l’Islanda sarebbe prima al pari della Croazia e, pur non avendo la sfida diretta a favore, avrebbe potuto operare il sorpasso sfruttando l’ultima giornata (in casa contro il Kosovo).

I RISULTATI DELLE PARTITE

GIRONE D

ore 20:45 Austria-Georgia

ore 20:45 Irlanda-Serbia

ore 20:45 Moldavia-Galles

CLASSIFICA: Serbia 15, Irlanda 13, Galles 11, Austria 8, Georgia 4, Moldavia 2

GIRONE G

ore 20:45 Italia-Israele

ore 20:45 Lichtenstein-Spagna

ore 20:45 Macedonia-Albania

CLASSIFICA: Spagna 19, Italia 16, Albania 12, Israele 9, Macedonia 6, Lichtenstein 0

GIRONE I

ore 20:45 Islanda-Ucraina

ore 20:45 Kosovo-Finlandia

ore 20:45 Turchia-Croazia

CLASSIFICA: Croazia 16, Ucraina 14, Islanda 13, Turchia 11, Finlandia 4, Kosovo 1

