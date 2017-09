Us Open 2017/ V. Williams Kvitova streaming video e diretta tv, orario delle partite (oggi 5 settembre)

Petra Kvitova: per la seconda volta ai quarti degli Us Open (Foto LaPresse)

Agli Us Open 2017 siamo arrivati ai quarti di finale: nella giornata di martedì 5 settembre, sempre con inizio alle ore 17 italiane, si giocano i match validi per le rispettive parti basse dei tabelloni Atp e Wta. Sono dunque quattro gli incontri che vedremo a Flushing Meadows; comunque vada si prospettano grandi sorprese da una parte e dall’altra, perchè in campo maschile il finalista da questo lato sarà comunque un esordiente in un ultimo atto Slam, mentre nel tabellone femminile si affrontano due giocatrici che i Major li hanno già vinti, ma la vincente avrebbe in semifinale un’avversaria mai arrivata alla finale di un grande torneo.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE GLI US OPEN

Gli Us Open 2017 sono in diretta tv su Eurosport ed Eurosport 2, che copriranno i match più importanti provando a dare risalto, al netto delle scelte della regia internazionale, ai match degli italiani. Ricordiamo la possibilità di assistere al torneo di tennis in diretta streaming video: per attivare l’applicazione Eurosport Player è necessario pagare una quota per l’iscrizione, mentre gli abbonati a Sky si potranno avvalere di Sky Go la cui attivazione su tablet e smartphone non richiede costi aggiuntivi.

IL TABELLONE ATP

Sam Querrey-Kevin Anderson rappresenta una sfida tra due giocatori che possiamo considerare veterani: 31 anni per il sudafricano, 30 da compiere a ottobre per l’americano. Querrey ha avuto due ottime stagioni che sono culminate in una semifinale a Wimbledon, mentre Anderson dopo un 2016 difficile è tornato sulla breccia e, battendo il nostro Paolo Lorenzi, ha pareggiato quello che era il suo miglior risultato negli Slam, vale a dire i quarti agli Us Open di due anni fa. Ora dovrà dimostrare di poter fare quello che in carriera non gli è mai riuscito: il passo in più che lo porti a diventare un giocatore capace di vincere i grandi tornei. Dall’altra parte ci sono Pablo Carreno Busta e Diego Schwartzman: lo spagnolo di 26 anni, tre titoli ATP in carriera, aveva giocato i quarti al Roland Garros ma era sull’amata terra, qui invece è al miglior risultato di sempre e adesso può addirittura minacciare di entrare nella Top Ten del ranking Atp. Per Diego Schwartzman si tratta di un sogno: un anno meno di Carreno, prima di raggiungere questo quarto di finale non aveva mai superato il secondo turno di uno Slam, ed era successo soltanto tre volte. Una grande sorpresa, ma merita di essere qui: ha battuto Marin Cilic e Lucas Pouille per arrivarci.

IL TABELLONE WTA

Serena Williams e Petra Kvitova hanno vinto un totale di 9 Slam, ma l’americana non festeggia dal 2008 e potrebbe diventare la più anziana vincitrice di un Major. La ceca invece ha vinto solo a Wimbledon: su superficie dura non è mai riuscita a imporsi, ma la vittoria in due set sulla favoritissima Muguruza l’ha innalzata nei pronostici e adesso la finale potrebbe davvero essere un’ipotesi concreta. Comunque vada, per entrambe sarebbe un risultato a sorpresa: una per l’età e tutto quello che ha passato, l’altra perchè solo sette mesi fa non era certa di poter tornare a giocare a tennis. Sarebbe una finalista inedita la vincente di Sloane Stephens-Anastasija Sevastova: abbiamo più volte parlato della storia della lettone, che aveva abbandonato i campi e, tornata, ha trovato i migliori risultati in carriera (per il secondo anno consecutivo ha raggiunto i quarti a Flushing Meadows, dove aveva vinto un totale di due match nel 2009 e 2010). La Stephens ha invece dimostrato di essere sui migliori livelli, quelli che l’avevano portata a sfiorare la Top Ten; ancora un piccolo passo e poi potrebbe diventare - sorelle Williams a parte - la prima americana in finale nello Slam di casa dopo 17 anni.

© Riproduzione Riservata.