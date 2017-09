Video Inghilterra-Slovacchia (2-1): highlights e gol della partita (Qualificazioni Mondiali 2018).

Rashford, nazionale inglese - LaPresse

Allo stadio di Wembley l'Inghilterra mette una seria ipoteca alla qualificazione alla fase finale dei mondiali del 2018 in Russia: la nazionale di Southgate batte infatti in rimonta la Slovacchia per 2 a 1 e consolida il primato nel gruppo F con 20 punti, portandosi a cinque lunghezze di vantaggio sulla seconda (che rimane la Slovacchia). A due giornate dalla fine, basterà quindi un punto per avere la certezza matematica di strappare il pass per la Russia, mentre la nazionale di Kozak si giocherà la possibilità di accedere agli spareggi nella prossima sfida contro la Scozia.

LA SINTESI DEL MATCH

In realtà la serata per gli inglesi non è cominciata nel migliore dei modi, con Rashford che al terzo minuto di gioco cade in un sonno clamoroso, perde palla regalandola a Lobotka, che ringrazia per il favore e deposita il pallone in rete trafiggendo Hart. L'Inghilterra reagisce, ma per oltre mezz'ora rimane sotto: bisogna infatti attendere solamente il 37esimo di gioco, quando Dier sugli sviluppi di un tiro dalla bandierina, riesce a pareggiare i conti; prima dell'intervallo Dubravka fa buona guardia in mezzo ai pali neutralizzando la conclusione insidiosa di Bertrand. Nella ripresa i padroni di casa mettono la freccia con Rashford che si fa perdonare per l'errore di inizio gara e ribalta il risultato firmando quella che sarà la rete decisiva. Da segnalare, in precedenza, un tentativo di Jordan Henderson, andato vicino al gol senza però aggiustare la mira. Dopo aver trovato il gol del 2 a 1 gli inglesi si limitano a gestire e a contenere le sfuriate degli avversari i cui sforzi non vengono ripagati, anzi Skriniar, che era diffidato si fa ammonire, e dovrà dunque saltare la gara contro la Scozia che a questo punto diventa determinante per le speranze della Slovacchia di accedere almeno agli spareggi (dove potrebbe incontrare proprio l'Italia).

LE STATISTICHE

Tre punti comunque meritati per l'Inghilterra, anche alla luce delle statistiche: gli uomini di Southgate hanno tirato per 10 volte in porta con 7 conclusioni respinte dalla retroguardia avversaria, per non parlare dei 9 tiri dalla bandierina e del 52% di possesso palla con oltre 45 palloni recuperati. La Slovacchia ha trovato lo specchio solamente in 2 frangenti ma ha saputo sfruttare nel migliore dei modi le poche occasioni create per guastare (solamente nel primo tempo) la serata all'undici di Southgate.

IL VIDEO DI GOL E HIGHLIGHTS

© Riproduzione Riservata.