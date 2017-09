Video / Italia Under 21-Slovenia (4-1): highlights e gol della partita. Prima rete per Chiesa (Amichevole)

Di Biagio, ct Under-21 - LaPresse

Bella e convincente vittoria della nazionale italiana under-21, che in amichevole ha la meglio sui pari età della Slovenia con il rotondo risultato di quattro a uno. Festa del gol in casa azzurra e fra i protagonisti assoluti vi è anche il giovane centravanti di proprietà della Fiorentina, Federico Chiesa. Dopo otto presenze con la maglia degli azzurrini, il figlio d’arte è riuscito a timbrare il cartellino proprio nella sfida di ieri. Il momento indimenticabile è arrivato al 37esimo minuto del match del Tombolato, con Chiesa che ha ricevuto palla in area dal milanista Calabria, ha stoppato di petto, e ha battuto il portiere avversario con un gran destro: una rete da bomber di razza che sottolinea ancora di più le grandi qualità del ragazzo classe 1997 (20 anni da compiere il prossimo ottobre), originario di Genova. Una marcatura che va ad aggiungersi alle quattro realizzate la scorsa stagione con la maglia della Viola, di cui tre in campionato e una in Europa League. In Serie A, quest’anno, è ancora all’asciutto, ma siamo certi che la gioia arriverà presto. (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

ITALIA SLOVENIA 4-1

Dopo la pesante sconfitta contro la Spagna, l'Italia Under-21 di Luigi Di Biagio si riscatta contro la Slovenia: al Tombolato di Cittadella finisce 4 a 1 in favore degli azzurrini che di fatto hanno archiviato la pratica già nella prima frazione di gioco. Decisamente diverso l'approccio al match rispetto al test precedente contro le Furie Rosse: Cutrone sale subito in cattedra costringendo Vodisek a timbrare il cartellino, al terzo tentativo il centravanti del Milan sblocca la contesa e porta in vantaggio l'Italia che poco dopo raddoppierà con Favilli. Prima dell'intervallo, dopo che Ozbolt ha fallito la palla gol dell'1-2, Chiesa firma la rete del tris. Nella seconda frazione di gioco i ritmi calano notevolmente, gli azzurrini si rilassano fin troppo e gli sloveni se non altro riescono a segnare il gol della bandiera con Kramaric che approfitta di un'uscita incerta e difettosa di Audero per depositare la sfera in rete. Partita riaperta? Assolutamente no, gli azzurrini aumentano nuovamente i giri del motore e schiacciano gli avversari nella loro trequarti, Pezzella sfiora il bersaglio grosso e Favilli si vede negare la doppietta da Vodisek che però non può assolutamente opporsi al tap-in vincente di Orsolini. Nel finale a lasciare il segno è Alessandro Murgia, colui che ha deciso di recente la Supercoppa italiana regalandola alla Lazio: il centrocampista cerca la porta da casa sua, stampando il pallone sulla traversa a portiere battuto, un tentativo che avrebbe meritato certamente più fortuna. Unica nota stonata della serata, l'infortunio ad Adjapong che proprio allo scadere riceve una brutta testata (involontaria, va detto) da Zuzek, il difensore del Sassuolo viene portato via in barella ma le sue condizioni non dovrebbero destare assolutamente preoccupazione. Prossime amichevoli a ottobre contro Ungheria e Marocco, ricordiamo che l'europeo under-21 nel 2019 si svolgerà in Italia e dunque gli azzurrini sono ammessi di diritto alla fase finale del torneo.

LE PAROLE DI DI BIAGIO E CUTRONE

Al termine della gara, ai microfoni di Rai 3, il ct della nazionale italiana under-21 Luigi Di Biagio rassicura tutti sulle condizioni di Adjapong: "Claud l'ho visto uscire in barella ma dovrebbe essere a posto, mi ha fatto segno di non avere grossi problemi. Oggi i ragazzi hanno giocato con l'atteggiamento giusto giusto, il blasone della Slovenia è diverso da quello della Spagna ma le partite sono facili solamente se ti metti nelle condizioni di farle diventare tali, sebbene abbiamo impiegato un po' a trovare il primo gol col passare dei minuti siamo decisamente migliorati sotto porta. Peccato aver preso gol nella ripresa sul 3 a 0, avevo chiesto ai ragazzi di mantenere alta la concentrazione in difesa per tutti i novanta minuti, purtroppo ci siamo rilassati troppo". Le parole di Patrick Cutrone, autore del primo gol: "Era importante vincere perché venivamo da una sconfitta pesante contro la Spagna, dovevamo reagire e l'abbiamo fatto. Ringrazio la squadra per avermi messo nelle condizioni di segnare anche con la maglia della nazionale. Continuo a lavorare sodo in allenamento perché poi le prestazioni in gara rispecchiano il lavoro svolto in settimana". Andrea Favilli che ha firmato il raddoppio sottoscrive le parole del compagno: "Il gol è sempre frutto della prestazione, quindi dobbiamo continuare a lavorare bene in allenamento e a seguire le indicazioni del mister".

IL VIDEO CON I GOL E GLI HIGHLIGHTS

