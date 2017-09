Video / Salernitana-Ternana (3-3): highlights e gol della partita (2a giornata Serie B 2017-2018)

La Salernitana - LaPresse

Si è chiusa sul punteggio di 3 a 3 la gara tra Salernitana e Ternana, un pirotecnico pareggio che ha fatto divertire il pubblico accorso all'Arechi; alcuni errori difensivi e tanta sfortuna per la Salernitana che forse avrebbe meritato qualcosa in più dei propri avversari.

IL PRIMO TEMPO

Iniziano subito all'attacco i padroni di casa, che già al 4' sfiorano il vantaggio con Gatto il cui tentativo rasoterra da fuori area è terminato a lato dello specchio della porta umbra. All'11' ci ha provato anche Sprocati con un bel tiro a giro dal limite dell'area che Bleve ha allontanato con un gran tuffo. A sorpresa però è la Ternana a sbloccare il risultato al 23' quando Tremolada è stato il più lesto di tutti avventandosi su un palla vagante sul limite dell'area di rigore da dove ha segnato con un potente tiro di prima intenzione che si è infilato vicino al primo palo. Non passano nemmeno due minuti e al 25' i padroni di casa sono riusciti a pareggiare grazie ad un preciso cross di Gatto dalla destra che ha trovato tutto solo al centro dell'area Bocalon, che ha segnato con un bel tiro al volo di piatto. Quando ci si aspettava l'assalto dei ragazzi di Bollini, è arrivato il vantaggio della formazione umbra al 31' che è nato da un altro cross effettuato questa volta dalla sinistra da Tiscione che ha pescato in area piccola Albadoro che ha segnato con un bel colpo di testa in tuffo gelando così l'Arechi. La reazione dei granata non si è fatta attendere e al 40' è stato Vitale a far partire un bel traversone dalla sinistra che Sprocati ha sprecato deviando malamente da ottima posizione fuori dalla porta. Al 43' è stato infine Minala a provare una potente conclusione da fuori area che però centrale è stata respinta senza eccessivi problemi da Radunovic. Così la prima frazione di gioco si è chiusa sul sorprendente punteggio di 1 a 2.

IL SECONDO TEMPO

La ripresa si apre subito con una sostituzione decisa da mister Bollini che ha mandato in campo Rossi al posto di Gatto. Proprio il nuovo entrato subito protagonista al 47' quando con un bel cross ha permesso a Della Rocca di deviare con la testa mettendo di non molto sopra la traversa. Il pareggio è nell'aria ed arriva al 49' quando Bocalon è stato bravissimo nel liberarsi all'altezza del limite dell'area e a segnare con un potente tiro che è terminato in rete dopo aver colpito la parte interna del palo. Al 51' ancora Rossi sugli scudi con un tiro tentato da posizione defilata in area di rigore che è terminato di non molto fuori. Quando ci si attendeva il vantaggio dei padroni di casa, è arrivato a sorpresa il gol degli ospiti che è nato da un cross effettuato da Valjent dalla destra che Bernardini, nel maldestro tentativo di anticipare il proprio portiere e Albadoro al centro dell'area di rigore, ha incredibilmente deviato nella propria porta gelando tutto l'Arechi. I padroni di casa accusano il colpo e faticano a reagire, e così bisogna attendere il 73' per vedere una conclusione tentata da il neo-entrato Odjer che è finita di non molto a lato dello specchio. Al 77' è ancora una volta lo sfortunato Sprocati a colpire un'incredibile traversa dopo una stupenda azione personale conclusa con un potente tiro. Non passa nemmeno un minuto che arriva il meritato pareggio al 78', quando l'arbitro ha concesso un calcio di rigore per un evidente fallo di mano di Gasparetto sul calcio d'angolo di Vitale. Proprio il numero 3 si è presentato sul dischetto segnando con una potente ed imparabile conclusione. Nonostante l'inserimento di Rodriguez al posto di Bocalon all'81' non si registra alcun'altra conclusione verso lo specchio, e il match si è cosi chiuso sul punteggio finale di 3 a 3: un punto tutto sommato meritato per entrambe le formazioni, ma che forse va più stretto alla squadra di Bollini.

